25 apr 2024 09:15

ANCHE ERDOGAN HA MESSO NEL MIRINO ELON MUSK - IL GOVERNO DI ANKARA VUOLE LIMITARE LA LARGHEZZA DELLA BANDA DI "X". IL MOTIVO? L'AZIENDA NON HA ANCORA NOMINATO UN SUO RAPPRESENTANTE IN TURCHIA, COME RICHIESTO DALLA LEGGE - PROPRIO PER QUESTO MOTIVO, LA SOCIETÀ HA GIÀ RICEVUTO UNA MULTA DA OLTRE 1 MILIONE E 152MILA EURO, E NON PUÒ ACCETTARE INSERZIONI PUBBLICITARIE DALLA TURCHIA…