[…] la moglie di Bruce Willis […] nel febbraio 2023 ha annunciato che […] l’attore soffre di demenza frontotemporale (nota come FTD). Da sempre l’attore può contare sull'appoggio solido della moglie, delle sue cinque figlie e persino della sua ex, Demi Moore, alla quale è rimasto molto legato.

E proprio in seguito all'evolversi della sua malattia, l'attrice si sarebbe accordata con Emma Heming per aiutarla a prendersi cura di lui. Secondo il sito «Radar», «Demi si è trasferita a casa dell’attore e della moglie per aiutarli più che può e non se ne andrà fino alla fine», si legge sul sito che scrive anche «Demi è una roccia per la famiglia ed è determinata a garantire che ogni giorno che Bruce trascorrerà sulla terra sia pieno di amore».

Non è la prima volta che Demi Moore va a vivere con Bruce Willis ed Emma Heming. Infatti, nel 2020, è stata anche confinata con loro durante la pandemia di coronavirus.

