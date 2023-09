7 set 2023 09:03

ANCHE LA FAMIGLIA BIDEN AVRÀ IL SUO PROCESSO IN PIENA CAMPAGNA ELETTORALE – IL PROCURATORE SPECIALE, DAVID WEISS, VUOLE CHIEDERE ENTRO LA FINE DEL MESE IL RINVIO A GIUDIZIO DI HUNTER BIDEN, FIGLIO DEL PRESIDENTE JOE, PER LE ACCUSE DI POSSESSO DI ARMI E PER ILLECITI FISCALI – BIDEN JR. AVEVA RAGGIUNTO UN ACCORDO CON LA PROCURA PER EVITARE IL PROCESSO. MA IL PATTEGGIAMENTO È SALTATO IN TRIBUNALE E ORA IL RAMPOLLO DI “SLEEPY JOE” RISCHIA L’INCRIMINAZIONE