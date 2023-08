ANCHE IN GUERRA CI VUOLE ORECCHIO – IL COLOSSO MANIFATTURIERO “3M” DOVRÀ SGANCIARE 6 MILIARDI DI DOLLARI PER RISOLVERE LE CAUSE LEGALI INTENTATE DAI VETERANI AMERICANI CHE SOSTENGONO DI AVER PERSO L'UDITO A CAUSA DI TAPPI PER LE ORECCHIE DIFETTOSI PRODOTTI DALLA COMPAGNIA – L'ACCORDO RISOLVE 300MILA RICHIESTE DI RISARCIMENTO AVANZATE DA ATTUALI ED EX MEMBRI DELLE FORZE ARMATE – L'AZIENDA NON HA AMMESSO LA SUA RESPONSABILITA’ MA...

1 – TAPPI PER ORECCHIE DIFETTOSI, 3M PAGHERÀ 6 MLD DI DOLLARI

tappi per le orecchie per uso militare prodotti da 3M

(ANSA) - Il colosso manifatturiero 3M pagherà 6 miliardi di dollari per risolvere le cause legali intentate dai veterani che sostengono di aver perso l'udito a causa di tappi per le orecchie prodotti dalla compagnia.

L'accordo - spiega il Washington Post - risolve circa 300.000 richieste di risarcimento avanzate da attuali ed ex membri delle forze armate i quali affermano che i tappi per le orecchie di 3M erano difettosi e non sono riusciti a proteggerli mentre erano in servizio, causando loro la perdita dell'udito o l'acufene. Il pagamento, in ogni caso, risolve uno dei più grandi illeciti di massa nella storia degli Stati Uniti.

2 – TAPPI PER ORECCHIE DIFETTOSI, 3M PAGHERÀ 6 MLD DI DOLLARI

tappi per le orecchie prodotti da 3M

(ANSA) - La 3M è arrivata all'accordo senza ammissione di responsabilità, e sostiene che i suoi tappi "sono sicuri ed efficaci se usati correttamente", dicendosi pronta a continuare a difendersi "se determinati termini dell'accordo transattivo non vengono rispettati".

Il caso è emerso da una causa intentata nel 2016 da un informatore per conto del governo degli Stati Uniti, in cui si sosteneva che il produttore sapeva che i suoi tappi per le orecchie, chiamati CAEv2, non funzionavano in modo così sicuro come affermava.

L'esercito americano ha acquistato i tappi per le orecchie dal 2003 al 2015, e nel 2008 3M ha acquisito la società che produceva il prodotto. Ieri le azioni 3M hanno registrato un +5,2% dopo che la notizia di un potenziale accordo è emersa sul Wall Street Journal e su Bloomberg News: secondo il Wsj, infatti, alcuni analisti si aspettavano che il contenzioso sarebbe costato alla società tra i 10 e i 15 miliardi di dollari.

militare americano - tappi per le orecchie tappi per le orecchie prodotti da 3M tappi per le orecchie prodotti da 3M tappi per le orecchie prodotti da 3M militare americano - tappi per le orecchie