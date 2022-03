7 mar 2022 20:34

ANCHE LA GUERRA FA MARKETING - PER VENDERE LA SUA LINEA DI ABBIGLIAMENTO "CREATA PER AMORE DEL MIO PAESE", L'EX SPIA RUSSA ANNA CHAPMAN SI E' MESSA AD ELOGIARE IL "PATRIOTTISMO E LA FEDE" DEI SOLDATI RUSSI - EPPURE SOLO UNA SETTIMANA FA AVEVA PUBBLICATO UN VIDEO IN CUI RICORDAVA LA SECONDA GUERRA MONDIALE: "MOLTE PERSONE HANNO DIMENTICATO LA GIOIA CON CUI I SOLDATI SOVIETICI E AMERICANI SI SONO ABBRACCIATI SUL FIUME ELBA"