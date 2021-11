GIOVINAZZI AMARI - IL PILOTA ITALIANO SCARICATO DALL’ALFA CHE PREFERISCE I SOLDI PORTATI IN DOTE DAL CINESE ZHOU SI SFOGA SU RADIO 2: "CI SONO RIMASTO MALE. ESCO DALLA FORMULA 1 NEL MIO MIGLIORE ANNO. SONO COSE CHE PURTROPPO SUCCEDONO”. LEWIS HAMILTON HA DETTO: “CASH IS KING IN THE CIRCUS”: "SIA LUI CHE VERSTAPPEN MI HANNO SCRITTO UN MESSAGGIO DI SOLIDARIETÀ. CHI VINCE IL TITOLO? NON LO SO" – POI PARLA DELLA FERRARI E DI COSA FARA’ IL PROSSIMO ANNO