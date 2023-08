ANCHE MEGHAN MARKLE HA UN CUORE: A VOLTE, È PURE CAPACE DI PERDONARE – LA DUCHESSA È STATA AVVISTATA MENTRE SI SCATENAVA AL CONCERTO DI TAYLOR SWIFT, NONOSTANTE LA CANTANTE SI SIA RIFIUTATA DI PARTECIPARE AL SUO PODCAST – IL PRINCIPE HARRY, INTANTO, È VOLATO IN GIAPPONE INSIEME A IGNACIO FIGUERAS. E PER EVITARE CHE IL GOSSIP SI SCATENI CON LE VOCI DELLA COPPIA IN CRISI, IL DUCA HA CHIESTO ALL’AMICO DI POSTARE UNA FOTO IN CUI…

Estratto dell'articolo di Mario Manca per www.vanityfair.it

Ignacio Figueras principe harry

È una Meghan Markle euforica e incontenibile quella che viene descritta da Page Six e da People al concerto di Taylor Swift a Los Angeles, insieme alla sua migliore amica Lucy Fraser. Mentre Harry è in Giappone con Ignacio Figueras, giocatore di polo e compagno di squadra, Meghan approfitta della lontananza del marito per raggiungere il SoFi Stadium e saltellare sulle note di You Belong with Me come se fosse una ragazzina, gioiosa e ringalluzzita.

Nonostante alcune settimane prima si è parlato di un netto rifiuto da parte della popstar di comparire nel suo podcast, Meghan Markle non sembra portare rancore, pronta a divertirsi in barba alle voci che la vorrebbero in crisi con Harry.

principe harry meghan markle 2

In realtà, al di là della distanza geografica che ora li divide, i Sussex non potrebbero essere più affiatati di così. […]

«Shopping per le nostre mogli. Un grande grazie a Tokyo per la generosa ospitalità e gentilezza nei nostri confronti», scrive sui social Nacho immortalandosi al fianco di Harry, sbarcato in Giappone l'8 agosto per partecipare a un vertice organizzato dall’International Sports Promotion Society. […]

meghan markle e il principe harry immagine creata dal dailymail con barbie.me principe harry meghan markle principe harry meghan markle principe harry meghan markle principe harry meghan markel principe harry a cape town principe harry con meghan markle in africa principe harry meghan markle 1