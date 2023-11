ANCHE LA MODA S'ATTACCA AL GAZA – GUERRA SUI SOCIAL TRA I SOSTENITORI FILO-ISRAELIANI E FILO-PALESTINESE DOPO CHE DIOR HA SCELTO LA MODELLA ISRAELIANA MAY TAGER PER LA CAMPAGNA DI NATALE, AL POSTO DELLA AMBASSADOR DI LUNGA DATA DEL MARCHIO, LA PALESTINESE-AMERICANA BELLA HADID – LA TAGER È APPARSA GIÀ IN UNO SPOTTONE DELLA MAISON FRANCESE E LA SCELTA NON HA FATTO INCAZZARE…

È scoppiata una guerra sui social media tra sostenitori filo-israeliani e filo-palestinesi, riporta Hareetz, dopo che Dior ha scelto la modella israeliana May Tager per la sua campagna di Natale, al posto della ambassador di lunga data del marchio, la palestinese-americana Bella Hadid.

Estratti della campagna per i profumi e i prodotti per la cura personale della maison di lusso, in cui Tager appare con l'attrice Anya Taylor-Joy e altre modelle, sono apparsi durante il fine settimana sugli account Instagram di Tager e Dior. Non è chiaro se la campagna abbia segnato l'inizio di un accordo a lungo termine tra Tager e la casa di moda francese.

