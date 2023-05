15 mag 2023 07:57

ANCHE LA NATO È DIVISA IN DUE: I PAESI DELL’EUROPA ORIENTALE, GUIDATI DAI SUPER-FALCHI POLACCHI, PREME PER FAR ADERIRE L’UCRAINA ALL’ALLEANZA ATLANTICA. STATI UNITI E ALCUNI PAESI DELL’EUROPA OCCIDENTALE PREMONO PER PASSI PIÙ CONTENUTI – COMUNQUE, TUTTI CONCORDANO SUL FATTO CHE NON CI SARÀ ALCUN INVITO FORMALE PER L’ADESIONE AL PROSSIMO VERTICE DELL’11 E 12 LUGLIO…