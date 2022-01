ANCHE I NOBEL INVECCHIANO (MALE) – L’OSPITE D’ONORE DELLA MANIFESTAZIONE NO-VAX INDETTA DA PARAGONE A MILANO ERA LUC MONTAGNIER, VIROLOGO RINNEGATO DALLA COMUNITÀ SCIENTIFICA, CHE HA FATTO IL SOLITO DISCORSONE COMPLOTTISTA SUI VACCINI TOSSICI E BLA BLA BLA – IN PIAZZA C’ERA ANCHE QUELL’ALTRO GENIO DI MARCO MELANDRI (MA SI È GIÀ NEGATIVIZZATO DOPO ESSERSI CONTAGIATO VOLONTARIAMENTE?) - VIDEO

marco melandri alla manifestazione no vax di milano 1

1 - MILANO, MELANDRI CON I «NO GREEN PASS»: «QUI PER DIFENDERE IL DIRITTO DEI RAGAZZI DI FARE SPORT»

Da www.corriere.it

«Dobbiamo dare la libertà ai ragazzi di fare sport, non possiamo negarglielo, voglio guardare mia figlia in faccia. Ho deciso di espormi perché non ho più nulla da perdere».

Lo ha dichiarato l’ex pilota di MotoGP Marco Melandri, che ha appena rivelato di essersi contagiato volontariamente, dal palco in piazza XXV aprile a Milano in occasione della manifestazione `no green pass´ organizzata da Italexit, il movimento fondato da Gianluigi Paragone.

manifestazione no vax a milano 8

2 - NO GREEN PASS E NO VAX A MILANO, 2 MILA IN PIAZZA 25 APRILE PER LUC MONTAGNIER E MARCO MELANDRI: «SIERI ASSASSINI»

Cesare Giuzzi e Fabrizio Guglielmini per www.corrier.it

Sono circa 2.000 in manifestanti contro il green pass e i vaccini al presidio organizzato in piazza 25 Aprile a Milano dal senatore Gianluigi Paragone. Sul palco si alternano i comizi degli ospiti.

A partire dal premio Nobel Luc Montagnier, scienziato simbolo dei No vax, arrivato su un van poco prima delle 17: «È un crimine assoluto dare oggi questi vaccini ai bambini — ha detto — Invito i miei colleghi a fermare la vaccinazione di questo tipo». Si tratta di fatto della prima manifestazione molto partecipata dopo il flop dei cortei contro il green pass di fine novembre.

manifestazione no vax a milano 6

Dal palco i vaccini contro il Covid vengono definiti «sieri assassini» mentre sono molti i cartelli contro Draghi e il governo. I manifestanti hanno occupato l’area tra la piazza e corso Como senza alcun rispetto delle distanze di sicurezza e soltanto pochi tra i presenti indossano la mascherina. Le forze dell’ordine sono presenti con diverse unità. Il presidio è autorizzato solo in forma statica e non sono previsti eventuali cortei, anche se c’è il timore che alcuni manifestanti più esagitati possano tentare di partire o bloccare il traffico.

luc montagnier gianluigi paragone manifestazione no vax milano

Tra i duemila radunati da Paragone, ex grillino, ex candidato sindaco a Milano e fondatore del movimento Italexit, c’è Marco Melandri, l’ex pilota di MotoGp che si è contagiato apposta pur di non farsi vaccinare («Dobbiamo dare la libertà ai ragazzi di fare sport, non possiamo negarglielo — ha detto dal palco — Voglio guardare mia figlia in faccia. Ho deciso di espormi perché non ho più nulla da perdere»).

luc montagnier alla manifestazione no vax organizzata da paragone a milano

Molti gli applausi per Montagnier, virologo francese insignito nel 2008 del Nobel per la medicina, un punto di riferimento per tutta la galassia no vax e negazionista del Covid, contestato dalla larga parte della comunità scientifica internazionale: «Questi vaccini non proteggono ed è quello che sta venendo fuori piano piano — ha detto — È riconosciuto da tutti oggi, non sono gli esperimenti ma anche i malati hanno scoperto che il vaccino non funziona. Invece di proteggere favoriscono altre infezioni. La proteina utilizzata nei vaccini in realtà è tossica».

manifestazione no vax a milano 5

Commenta Paragone: «Se un professore della sua statura dice determinate cose io lo ascolto. La scienza è una frontiera sempre nuova. Se avete paura che qualcuno predichi in nome della scienza e vi abituate invece alle divulgazioni dell’informazione televisiva siamo a posto».

manifestazione no vax a milano 7

Il messaggio di Kennedy jr

In piazza, a scandire gli interventi, i soliti «no green pass» e «giù le mani dai bambini». Oltre all’intervento del premio Nobel è annunciato un messaggio di Robert Kennedy jr, altra icona del popolo «no vax», già alla manifestazione sotto l’Arco della Pace del novembre scorso. In piazza sono attesi alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’esercito italiano sospesi dal servizio. La showgirl Heather Parisi ha inviato un audio.

LEGGI ANCHE:

MARCO MELANDRI: HO PRESO IL VIRUS APPOSTA, E HO FATTO UNA FATICA TREMENDA. IL GREEN PASS E'..

manifestazione no vax a milano 4 manifestazione no vax a milano 1 manifestazione no vax a milano 2 luc montagnier alla manifestazione no vax organizzata da paragone a milano manifestazione no vax a milano 3 marco melandri alla manifestazione no vax di milano 3