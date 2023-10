E ANCHE OGGI, GLI AIUTI ARRIVANO DOMANI – IL VALICO DI RAFAH, CHE UNISCE EGITTO E STRISCIA DI GAZA, NON APRIRÀ NEMMENO OGGI: UFFICIALMENTE, CI SAREBBERO “PROBLEMI STRUTTURALI”, MA LA VERITÀ È CHE IL CAIRO NON VUOLE RISCHIARE UN’INVASIONE DI PROFUGHI, E ISRAELE TEME CHE OLTRE A CARBURANTE E BENI DI PRIMA NECESSITÀ PASSINO ANCHE ARMI E RIFORNIMENTI PER I TERRORISTI – NELLA NOTTE COLPITI 100 OBIETTIVI DI HAMAS. IL GOVERNO DELLA STRISCIA DENUNCIA UN ATTACO A UNA CHIESA E I TANK DI TEL AVIV SI PREPARANO ALL’INVASIONE

1. ESERCITO, COLPITI OLTRE 100 OBIETTIVI DI HAMAS A GAZA

CARRI ARMATI ISRAELIANI VERSO GAZA

(ANSA) - Sono stati più di 100 gli obiettivi di Hamas colpiti da Israele durante la notte a Gaza. Tra questi anche un esponente del comando navale di Hamas, Amjad Majed Muhammad Abu 'Odeh, ritenuto da Israele corresponsabile dell'attacco dello scorso 7 ottobre e del massacro dei civili israeliani.

L'esercito ha detto di aver colpito inoltre un tunnel, depositi di armi e alcune centri operati di comando. Neutralizzata anche un squadra di lanciatori di razzi di Hamas che aveva tentato di colpire un aereo.

CORAGGIO, FATTI HAMASSARE - MEME BY EMILIANO CARLI

2. CNN, IL VALICO DI RAFAH POTREBBE NON APRIRE OGGI

(ANSA) - Il valico di Rafah non aprirà oggi, venerdì, come atteso e previsto. Lo riporta Cnn citando alcune fonti che parlano di nuovi ritardi nell'apertura. Ci sarebbero alcuni "problemi strutturali" sulle strade da risolvere, aggiunge Cnn secondo la quale il valico potrebbe aprire sabato.

3. CPJ, 21 GIORNALISTI UCCISI FINORA NEL CONFLITTO ISRAELE-HAMAS

(ANSA) - Almeno 21 giornalisti sono stati uccisi dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas: lo ha reso noto in un comunicato pubblicato sul suo sito Il Comitato per la Protezione dei Giornalisti (Cpj). "Al 19 ottobre, almeno 21 giornalisti erano tra gli oltre 4.000 morti da entrambe le parti dall'inizio della guerra il 7 ottobre", scrive l'organizzazione non-profit. Tra i 21 giornalisti la cui morte è stata confermata, 17 erano palestinesi, tre israeliani e uno libanese. Altri otto giornalisti sono rimasti feriti e tre risultano dispersi o detenuti.

4. ISRAELE, RAID CONTRO INFRASTRUTTURE DI HEZBOLLAH

(ANSA) - L'esercito israeliano "ha effettuato una serie di attacchi contro le infrastrutture di Hezbollah, compresi i posti di osservazione", in risposta al "lancio di missili anticarro da parte di Hezbollah attraverso il confine per tutto il giorno": lo hanno scritto ieri notte su Telegram le Forze di difesa del Paese (Idf), aggiungendo che "jet da combattimento dell'Idf hanno colpito tre terroristi che hanno tentato di lanciare missili anticarro verso Israele".

5. 'MORTI E FERITI IN UNA CHIESA A GAZA IN RAID ISRAELIANO'

attacco di hamas al kibbutz di be eri 2

(ANSA-AFP) - Il ministro degli Interni del governo di Hamas ha reso noto in serata che diversi sfollati che si rifugiavano nel giardino di una chiesa a Gaza sono stati uccisi e altri feriti in un raid israeliano.

In un comunicato, il ministero ha affermato che l'attacco ha lasciato "un gran numero di martiri e feriti" sul terreno della chiesa greco-ortodossa di San Porfirio, mentre testimoni hanno affermato che l'attacco sembrava aver preso di mira un obiettivo vicino al luogo di culto a che molti residenti di Gaza si stanno rifugiando a causa di una intensa attività di guerra tra Israele e il movimento islamico palestinese.

ATTACCO ALLA CHIESA GRECA ORTODOSSA DI GAZA

6. SU NYT FOTO SATELLITARI TANK ISRAELE AMMASSATI A NORD DI GAZA

(ANSA) - Il New York Times ha pubblicato immagini satellitari che mostrano dove Israele ha schierato centinaia di carri armati e veicoli blindati in due campi a nord di Gaza, in preparazione di una potenziale invasione di terra con decine di migliaia di soldati per catturare Gaza City e annientare i vertici di Hamas. Il concentramento militare visto nelle immagini satellitari si trova a circa 6,4 km a nord del valico di Erez, il principale punto di ingresso sul confine settentrionale di Gaza.

Il valico di Erez è rimasto chiuso da quando le forze israeliane lo hanno riconquistato dopo l'attacco da parte dei combattenti di Hamas il 7 ottobre.

gli israeliani recuperano frammenti di ossa al kibbutz di be eri

Anche se non è possibile fornire un resoconto esatto del dispiegamento dell'esercito israeliano, scrive il Nyt, i carri armati israeliani sono stati visti anche in altri luoghi. Carri armati e veicoli blindati sono stati fotografati il 14 ottobre in un centro di riparazione vicino a Be'eri, a circa 3,2 km a nord dsl luogo del festival musicale attaccato da Hamas. I veicoli vicino al valico di Erez sono arrivati sul posto tra l'8 e il 14 ottobre, secondo le immagini di Planet Labs.

Le fotografie scattate sabato nello stesso luogo mostrano una serie di veicoli blindati, tra cui carri armati Merkava, mezzi corazzati e bulldozer militarizzati. In vista dell'invasione di terra, Israele ha chiesto che l'intera popolazione del nord di Gaza - circa 1,1 milioni di persone - evacuasse nella metà meridionale del territorio. Ma molte persone non sono in grado di muoversi, e martedì Israele ha dichiarato di aver intensificato i bombardamenti nelle città del sud di Gaza, inducendo alcuni palestinesi a considerare il ritorno a casa.

