E ANCHE OGGI LA TREGUA SI FA DOMANI - RUSSIA E CINA HANNO BLOCCATO CON IL VETO LA RISOLUZIONE ELABORATA DAGLI USA SULLA TREGUA A GAZA AL CONSIGLIO DI SICUREZZA ONU – GLI USA PARLANO DI PRESA DI POSIZIONE CINICA: “NON VOGLIONO CONDANNARE HAMAS GLI ATTACCHI DEL 7 OTTOBRE E NON VOGLIONO VEDERE ADOTTATO UN TESTO ELABORATO DAGLI STATI UNITI” – LA CONTRORISPOSTA DELLA RUSSIA: “IL TESTO AMERICANO DÀ A ISRAELE LA LUCE VERDE PER UN ATTACCO A RAFAH…”

Estratto da www.corriere.it

truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 9

Russia: «La risoluzione Usa dava l’ok per l’attacco a Rafah»

«Supportare questo testo significa coprirsi di vergogna, non possiamo permettere al Consiglio di Sicurezza di essere uno strumento di Washington per le sue politiche in Medio Oriente. E il testo americano dà a Israele la luce verde per un attacco a Rafah». Cosi l’ambasciatore russo all’Onu, Vassily Nebenzia, che ha messo il veto insieme alla Cina sulla bozza Usa per il cessate il fuoco a Gaza. «Per sei mesi il Consiglio di Sicurezza è stato incapace di chiedere un cessate il fuoco a Gaza a causa del ripetuto veto degli Usa, e ora dopo sei mesi con la Striscia praticamente spazzata via, gli Stati Uniti chiedono un cessate il fuoco».

ATTACCO ISRAELIANO ALL OSPEDALE NASSER DI KHAN YUNIS

Usa: «Cinismo dietro veto di Russia e Cina sulla tregua a Gaza»

«Ci sono due ragioni profondamente ciniche dietro questo veto: primo Russia e Cina non vogliono condannare Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. Inoltre semplicemente non vogliono vedere adottato un testo elaborato dagli Stati Uniti». Lo ha detto l’ambasciatrice americana all’Onu Linda Thomas-Greenfield dopo il fallimento in Consiglio di Sicurezza della risoluzione Usa sulla tregua a Gaza. «Sappiamo benissimo che dietro tutta la retorica, Russia e Cina non fanno nulla di diplomatico per una pace duratura o per contribuire sinceramente agli sforzi umanitari», ha aggiunto.

attacco israeliano all ospedale nasser di khan yunis 3

Veto di Russia e Cina alla risoluzione Usa all’Onu su Gaza

Russia e Cina hanno bloccato con il veto in Consiglio di Sicurezza Onu la risoluzione elaborata dagli Usa sulla tregua a Gaza che «determina l’imperativo di un cessate il fuoco immediato e prolungato per proteggere i civili di tutte le parti, consentire la consegna di assistenza umanitaria essenziale e alleviare la sofferenza umanitaria». Il testo ha ottenuto 11 voti a favore, 3 voti contrari (l’Algeria oltre al veto di Russia e Cina), e un astenuto, la Guyana.

donna palestinese a gaza attacco israeliano all ospedale nasser di khan yunis 2 gaza city dopo i bombardamenti bombardamenti sulla striscia di gaza