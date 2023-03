E ANCHE OGGI TRUMP LO ARRESTIAMO DOMANI – IL GRAN GIURÌ CHE STA INDAGANDO SULL’EX PRESIDENTE USA NON SI OCCUPERÀ DEL CASO OGGI: LA POSSIBILE INCRIMINAZIONE PER I PAGAMENTI IN NERO ALLA PORNOSTAR STORMY DANIELS SLITTA ALLA PROSSIMA SETTIMANA – DOPO IL POST DI SABATO SCORSO SUL SUO ARRESTO, TRUMPONE HA MESSO ALL’ANGOLO I GIUDICI: SE LO AMMANETTANO, RISCHIANO DI FARGLI UN FAVORE…

CNN, IL GRAN GIURÌ NON TRATTERÀ OGGI IL CASO TRUMP

(ANSA) - Il gran giurì che indaga sul ruolo di Donald Trump nel pagamento in nero per comprare il silenzio della pornostar Stormy Daniels che minacciava di rivelare il loro affaire non si occuperà di questo caso quando si riunirà oggi. Lo riferisce la Cnn citando due fonti a conoscenza del dossier. Gli sviluppi dell'inchiesta e la possibile incriminazione dell'ex presidente slittano così alla prossima settimana.

PM DEL CASO TRUMP-PORNOSTAR, INGERENZE DA REPUBBLICANI CAMERA

(ANSA) - Il procuratore di Manhattan Alvin Bragg accusa i repubblicani della Camera di interferire nella sua inchiesta sul ruolo di Donald Trump nel pagamento in nero per comprare il silenzio della pornostar-Donald Trump, dopo che tre commissioni guidate da esponenti del Grand Old Party hanno chiesto la sua testimonianza e la consegna di documenti dell'indagine. E' quanto contenuto in una lettera visionata dalla Reuters, che pubblica la notizia sul suo sito.

PROCURATORE NY, TRUMP HA CREATO FALSA ASPETTATIVA ARRESTO

(ANSA) - Donald Trump ha creato la "falsa aspettativa" che sarebbe stato arrestato: lo sostiene il procuratore di Manhattan Alvin Bragg in una lettera citata da alcuni media Usa.

