6 apr 2023 14:12

ANCHE GLI ORSI IN TRENTINO, NEL LORO PICCOLO, S'INCAZZANO – IL 26ENNE ANDREA PAPI ERA USCITO DI CASA IERI POMERIGGIO, IN VAL DI SOLE, PER ANDARE A CORRERE E NON È PIÙ TORNATO. DOPO ORE DI RICERCHE, NELLA NOTTE È STATO TROVATO IL CADAVERE, CON PROFONDE FERITE, CAUSATE DA UN ANIMALE SELVATICO, QUASI CERTAMENTE UN ORSO. IL CAPOGRUPPO PROVINCIALE DI FDI: “È STATO COLPITO, TRASCINATO NEL BOSCO E SVENTRATO” – IL PRECEDENTE, SOLO UN MESE FA, SEMPRE IN TRENTINO…