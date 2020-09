11 set 2020 19:21

ANCHE IL PAPA SARA’ SOTTOPOSTO A UN TAMPONE? IL CARDINALE TAGLE POSITIVO AL COVID: IN QUARANTENA NELLE FILIPPINE - IL PRIMO TAMPONE FATTO A ROMA IL 7 SETTEMBRE ERA RISULTATO NEGATIVO. L’ULTIMA VOLTA, IL CARDINALE HA VISTO PAPA FRANCESCO IN UDIENZA IL 29 AGOSTO. IL VATICANO NON FA SAPERE AL MOMENTO SE ANCHE IL PAPA SARÀ SOTTOPOSTO A UN TAMPONE – ANCHE PAOLO SAVONA POSITIVO. TAMPONE PER TUTTI I COMPONENTI CONSOB