ANCHE I PRINCIPI PIANGONO – DIMENTICATE NAZI-HARRY: ADESSO IL DUCA DI SUSSEX SI COMMUOVE SOLO RICORDANDO IL MOMENTO IN CUI LUI E MEGHAN HANNO SCOPERTO DI ASPETTARE ARCHIE – DURANTE LA PREMIAZIONE DEI "WELLCHILD AWARDS", GLI OCCHI GLI SI SONO RIEMPITI DI LACRIME E HA DOVUTO INTERROMPERE IL DISCORSO PER NON SINGHIOZZARE DAVANTI ALLA PLATEA…(VIDEO)

Le lacrime del principe Harry. Titolano così i giornali e i siti inglesi. Lacrime vere. E tanta commozione.

Harry è scoppiato a piangere davanti a tutti. davanti a Meghan Markle. Pensando a lei e ad Archie. Il suo Royal Baby nato il 6 maggio. Cinque mesi.

È accaduto durante la premiazione dei WellChild Awards 2019. La prima uscita di Meghan Markle e Harry da quando sono tornati dal Royal Tour in Sudafrica. Mentre Kate Middleton e William sono in Pakistan. Mentre Meghan riciclava due outfit in una volta sola, Harry piangeva davanti a tutti.

Perché Meghan Markle e Archie hanno fatto piangere Harry?

Commozione vera. Un uomo che piange. Un principe. Un padre. I WellChild Awards sono un premio che Harry assegna ogni anno dal 2007 ai bambini più bravi del regno. Al microfono a un certo punto ha detto: «Un anno fa, io e Meghan sapevamo di aspettare anche noi un bambino. Lo sapevamo solo noi. Era il nostro segreto. Adesso che sono padre vivo tutto in un modo diverso. Vivo tutto come non avrei mai pensato di poterlo fare prima».

A quel punto gli occhi si sono riempiti di lacrime. Come nella foto sopra. E Harry ha avuto bisogno di conforto…

È il nuovo Harry. Quello post matrimonio. Post entrata di Meghan Markle nella sua vita. Quello che sarebbe piaciuto a mamma Lady Diana, che dell’empatia e della commozione è sempre stata regina… Harry, più di William, ha preso da lei…

Chissà, le prossime lacrime saranno per quando lui e Meghan annunceranno di aspettare il secondo bambino. L’ultimo, stando a quanto hanno dichiarato. Due figli e stop. Per la salvezza del pianeta: siamo già troppi…

Le voci di un possibile annuncio di una nuova gravidanza dei Sussex sono ripartite dopo il ritorno a casa dal Sudafrica. A riportare la notizia, ovviamente non confermata, è il magazine Life&Style, che cita una fonte (anonima) vicina alla coppia per lanciare lo scoop sul lieto evento. La Duchessa sarebbe all’inizio della gravidanza e avrebbe scelto abiti larghi, durante il Royal Tour in Africa, proprio per mascherarla.

Una mini-Meghan a palazzo?

Un desiderio che potrebbe diventare realtà tra pochi mesi, secondo quanto scrive Life&Style. Ma che, anche se il gossip non fosse vero, avrebbe un’alta probabilità di avverarsi: gli stessi bookmaker danno per certo l’arrivo di un baby Sussex nel 2020. La Duchessa, in fondo, ha già compiuto 38 anni: se cerca una seconda gravidanza, questo è il momento ideale per pensarci. In più, ci sarebbe un vantaggio non da poco: i due bambini, nati così ravvicinati, crescerebbero praticamente insieme costruendo tra loro un forte legame (e sappiamo bene quanto Harry ci tenga ad avere una famiglia felice).

Secondo alcune voci, Harry e Meghan vorrebbero tanto avere una femmina. Una mini-Meghan, sorella minore di Archie. Proprio come William e Kate che, dopo George, hanno avuto Charlotte. E chissà se la piccola (o il piccolo) assomiglierebbe ad Harry proprio come Archie.

Tale padre tale figlio

Harry ed Archie sono due gocce d’acqua: stessi capelli rossi, stesso naso, stessa forma degli occhi. Che sia rosso, l’hanno dichiarato gli stessi genitori durante la premiazione dei WellChild Awards. Sopracciglia rosse, perché al momento capelli non ce ne sono. E poi Archie è già andato al nido. E si è trovato benissimo.

Quando i Duchi del Sussex hanno mostrato il piccolo in pubblico, durante il tour in Africa, tutti sono rimasti a bocca aperta: il bambino sembra davvero un mini-Harry. I fan sono impazziti. I sudditi pure. E in Rete ha iniziato a circolare una foto scattata al secondogenito di Lady Diana negli anni ’80, durante un viaggio In Italia. Una versione ante litteram del piccolo Archie Harrison. I tanti mesi di attesa prima di vederlo, insomma, sono valsi la pena.

Chissà se, crescendo, il piccolo Archie continuerà ad assomigliare al padre o se tenderà ad essere più simile alla madre. Se prevarranno i lineamenti degli Spencer – in primis, i capelli rossi – o se si tenderà ad avere colori più simili a quelli della madre. Solo il tempo lo dirà. Sempre che i Duchi del Sussex ce lo facciano ancora vedere.

