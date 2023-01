11 gen 2023 10:32

ANCHE LA PUBBLICITÀ DIVENTA "FLUIDA" - META HA ANNUNCIATO CHE NON CONSENTIRÀ PIÙ AGLI INSERZIONISTI DI ATTIRARE GLI ADOLESCENTI CON ANNUNCI LEGATI AL LORO GENERE - DA FEBBRAIO, CHI VUOLE PUBBLICIZZARE PRODOTTI PER MINORI SU INSTAGRAM E FACEBOOK AVRÀ ACCESSO SOLAMENTE ALLA LORO ETÀ E LOCALIZZAZIONE - L'AZIENDA DI ZUCKERBERG PREVEDE ANCHE DI RENDERE PIÙ FACILE PER I MINORI DI 18 ANNI INDICARE QUANDO…