ANCHE PUTIN È COSTRETTO AD AMMETTERE CHE LE COSE IN RUSSIA VANNO DI MERDA – “MAD VLAD” HA FINALMENTE DETTO CHE IL 2022 “È STATO UN ANNO MOLTO DIFFICILE”, SALVO POI PROVARE A RIGIRARE LA FRITTATA: “SIAMO COMUNQUE RIUSCITI A SUPERARE QUEI RISCHI CHE SI SONO PRESENTATI IN GRAN PARTE INASPETTATI”. MA COME INASPETTATI? INVADI UN PAESE E PENSI CHE ANDRÀ TUTTO LISCIO E CHE GLI ALTRI PAESI TI STENDANO UN TAPPETO ROSSO?

Putin, il 2022 anno molto difficile per la Russia

(ANSA) - Il 2022 è stato "un anno molto difficile" per la Russia, ma "siamo riusciti a superare quei rischi che si sono presentati in gran parte inaspettati": lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, come riporta Ria Novosti. "Nel 2022 non conoscevamo i rischi finanziari, di bilancio, strutturali, logistici, eppure li abbiamo attraversati. Abbiamo attraversato questa foresta e vediamo meglio il 2023 dal punto di vista di questi rischi. Rischi tecnologici e infrastrutturali non sono stati superati. Capiamo cosa sta succedendo e se lo capiamo, allora dobbiamo affrontarli in modo molto più efficace", ha detto Putin.

