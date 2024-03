31 mar 2024 17:36

E ANCHE PER QUESTA PASQUETTA CI ASPETTA UN TEMPO DI MERDA – PER IL LUNEDÌ DELL’ANGELO SONO PREVISTI PIOGGIA E TEMPORALI AL NORD FIN DAL MATTINO. RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOMBARDIA, ALLERTA ARANCIONE IN EMILIA-ROMAGNA – NEL POMERIGGIO LA PERTURBAZIONE SI SPOSTERA’ AL CENTRO E POI AL SUD – SE PUO’ ESSERE DI CONSOLAZIONE, NEGLI ULTIMI 24 ANNI IL TEMPO È STATO SOLEGGIATO SU TUTTA L'ITALIA SOLTANTO IN QUATTRO OCCASIONI…