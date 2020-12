ANCHE QUESTA VOLTA CI HANNO INOCULATO – ARCURI CI INFORMA CHE GLI ITALIANI VACCINATI SONO 9.803 E CHE OGGI SONO ARRIVATE ALTRE 359MILA DOSI. PER CAPIRE COME SIAMO MESSI (MALE) BASTA GUARDARE I NUMERI: STAMANI ALLE 11 IN GERMANIA ERANO GIÀ STATE VACCINATE 78MILA PERSONE E SI VA AVANTI A UNA MEDIA DI 40MILA AL GIORNO. MA MICA SOLO LA MERKEL È PIÙ BRAVA DI NOI: IN SPAGNA, LE SOLE ASTURIE IERI AVEVANO GIÀ SOMMINISTRATO 11.700 VACCINI. AUGURI A TUTTI

Vaccinati in Germania alle ore 11 del 30 dicembre: 78109



Ultimo dato italiano disponibile (per comunicazione orale, senza nessun database specifico): 8910



Da Radio Calimero per ora è tutto, linea a Mosca. pic.twitter.com/6LFEI5cQAn — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) December 30, 2020 Martedì 29 dic sera, l’Italia ha vaccinato 8910 persone.



Martedì 29 dic, in Spagna, le sole Asturie (ripetiamo: le sole Asturie) hanno vaccinato a mezzogiorno 11,700 persone.



[questo per non fare paragoni sempre solo con la Germania] pic.twitter.com/oaCLFZsva7 — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) December 30, 2020

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Ad oggi sono 9.803 gli italiani vaccinati con le dosi giunte il 27 dicembre nel 'Vaccine Day'. Lo rende noto il commissario straordinario, Domenico Arcuri. Si tratta di "oltre il 100% delle 9.750 dosi distribuite, in quanto, in alcune regioni, si è cominciata a somministrare anche la sesta dose per ogni fiala". "Oggi - continua la nota - sono stati inoltre consegnati, nei punti di somministrazione individuati dal Commissario Straordinario in accordo con le Regioni, 359.775 dosi di vaccino Pfizer. La consegna delle altre 110.175 dosi continuerà domani fino ad arrivare al totale di 469.950 dosi previsto per questa settimana".

