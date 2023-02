CHE BOTTA DI "KUN" - LA VITTORIA DEL MANCHESTER CITY SULL'ARSENAL, CHE RIPORTA GLI UOMINI DI GUARDIOLA IN VETTA ALLA CLASSIFICA, NON FA GODERE SOLO I TIFOSI: SERGIO AGUERO, EX ATTACCANTE DEI "CITIZENS", HA PUNTATO 8 MILA EURO SUL SUCCESSO DELLA SUA EX SQUADRA E NE HA VINTI 20 MILA…