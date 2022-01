ANCHE L’AGGANCIO DI UN MEMBRO DEL CSM È UNA “UTILITÀ” - PER LA PRIMA VOLTA DUE PM IMPUTANO LA CORRUZIONE A DUE EX PRESIDENTI DI SEZIONE DEI TRIBUNALI DI PIACENZA E LODI PER L’”AGGANCIO” DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - GIUSEPPE BERSANI E TITO ETTORE PREIONI IL 15 FEBBRAIO 2018 AVREBBERO RICEVUTO “L’UTILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN INCONTRO CON L’AVVOCATO COMPONENTE LAICO PAOLA BALDUCCI” (NON INDAGATA)

«Denaro o altra utilità», così il codice penale definisce la tangente che integra il reato di corruzione. E di «altre utilità» se ne sono viste di tutti i colori: dalle finte consulenze alle caparre immobiliari lasciate scadere apposta, dalle bottiglie di champagne (leggendaria quella riempita di banconote per un ex assessore lombardo) sino alle escort.

Ma mai, sinora, l'«altra utilità» era stata individuata nel pro-piziare, a un magistrato in corsa al Csm per una promozione, l'«aggancio» proprio di un membro del Consiglio Superiore della Magistratura.

È quanto per la prima volta le pm Giulia Guccione e Elena Neri (in una inchiesta peregrinata da Piacenza a Brescia, da Venezia ad Ancona e infine a Roma) imputano a due ex presidenti di sezione nei Tribunali di Piacenza e Lodi, Giuseppe Bersani e Tito Ettore Preioni, chiedendone il rinvio a giudizio per corruzione ad opera dell'avvocato fallimentarista Virgilio Sallorenzo: dal quale il 15 febbraio 2018 avrebbero ricevuto «l'utilità dell'organizzazione e realizzazione a Roma di un incontro con l'avvocato componente laico del Csm Paola Balducci» (non indagata) mentre Preioni aveva in corso «la domanda per la nomina a presidente del Tribunale di Cremona».

Il curatore fallimentare, che dal Tribunale di Lodi di Preioni aveva ricevuto incarichi controversi, nella trasferta avrebbe anche pagato treno, cena e hotel. «Non sapevo degli incarichi dati da Preioni a Sallorenzo, neanche Sallorenzo mi ha mai detto - ribatte Bersani difeso dai legali Luigi Alibrandi e Alessandro Melchionna -. Avevo proposto a Preioni di incontrare Balducci in modo che lei potesse associare la persona al curriculum, ne parlai casualmente con Sallorenzo e lui subito si offrì di organizzare tutto lui.

Non ho mai istigato, e mi rendo conto di aver fatto una cosa poco simpatica nel cercare di favorire Preioni, ma solo perché lo ritenevo il candidato migliore». Cena servita a poco, «Preioni sembrava bloccato» e «Balducci mi parve molto annoiata, tanto da interrompere la serata per andare a vedere lo sceneggiato su Fabrizio De Andrè». Da altri 5 capi Bersani è stato archiviato ad Ancona, dove con i pm Daniele Paci e Andrea Laurino ha invece patteggiato 8 mesi (pena sospesa) per abuso d'ufficio nel non essersi astenuto negli incarichi piacentini a Sallorenzo.

