ANCHE L’ESERCITO SFANCULA NETANYAHU – IL PREMIER ISRAELIANO SI INCAZZA CON I GENERALI, CHE HANNO DICHIARATO UNA PAUSA UMANITARIA NEL SUD DI GAZA: “È INACCETTABILE. I COMBATTIMENTI CONTINUERANNO COME PREVISTO” – IL MINISTRO DI ULTRADESTRA, SMOTRICH: “L’ANNUNCIO DELL’IDF È DELIRANTE” – MA L’ESERCITO REPLICA: IL GOVERNO SAPEVA TUTTO…

Per Netanyahu pausa 'inaccettabile', avanti a Rafah

BENJAMIN NETANYAHU - MEME BY EDOARDO BARALDI

(ANSA) - L'ufficio del primo ministro Netanyahu ha fatto sapere che "quando il primo ministro ha sentito domenica mattina la notizia di una pausa umanitaria nei combattimenti per 11 ore al giorno, ha detto al suo segretario militare che ciò era inaccettabile". Lo riporta Haaretz aggiungendo che dopo il chiarimento "il primo ministro è stato informato che non vi è alcun cambiamento nella politica dell'IDF e che i combattimenti a Rafah continueranno come previsto".

Smotrich, delirante l'annuncio dell'Idf sulle pause umanitarie

(ANSA) - Il ministro di ultradestra israeliano Bezalel Smotrich critica sui social l'"annuncio delirante" dell'Idf secondo cui ci saranno pause umanitarie quotidiane nei combattimenti su una strada chiave nel sud della Striscia di Gaza per consentire la consegna degli aiuti umanitari ai palestinesi.

itamar ben gvir e bezalel smotrich 8

Lo riporta il Times of Israel. In un tweet, il ministro di estrema destra lamenta che "gli 'aiuti umanitari' che continuano a raggiungere Hamas lo mantengono al potere e potrebbero mandare in malora i risultati della guerra". "Il capo di stato maggiore e il ministro della Difesa rifiutano fermamente da sei mesi l'unica via che consentirebbe la vittoria, ovvero l'occupazione della Striscia e l'istituzione di un governo militare temporaneo lì fino alla completa distruzione di Hamas, e sfortunatamente il Primo Ministro Netanyahu non vuole o non è in grado di imporre loro questo", scrive Smotrich.

SOLDATI ISRAELIANI A GAZA

Esercito Israele, il governo sapeva della pausa a sud Gaza

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Duro scontro in Israele tra il governo e l'esercito. L'Idf ha respinto le critiche sulla sospensione dei combattimenti nei pressi del corridoio umanitario di Gaza, e anche l'affermazione secondo cui la classe politica non sarebbe stata informata della decisione. Lo riporta Haaretz. L'esercito ha affermato che 'la decisione è militare' e che Netanyahu aveva recentemente incaricato i capi della sicurezza di aumentare gli aiuti a Gaza e di consentire un accesso più sicuro agli operatori umanitari alla luce della nuova udienza della Corte internazionale di giustizia e degli incidenti in cui operatori sono stati uccisi dal fuoco dell'IDF

soldati israeliani a gaza 5 RAFAH NADAL - MEME BY EMILIANO CARLI