Prive della loro fonte di cibo preferita - le banane, gli arachidi e altre prelibatezze portate dai turisti ora tenuti lontani dal coronavirus - le scimmie affamate sull'isola turistica di Bali hanno iniziato a razziare le case degli abitanti del villaggio nella loro ricerca di qualcosa di gustoso.

Gli abitanti del villaggio di Sangeh dicono che i macachi grigi dalla coda lunga si sono avventurati fuori da un santuario a circa 500 metri di distanza e si sono appostati sul tetto in attesa del momento giusto per piombare giù e rubare uno spuntino.

Preoccupati che le sporadiche sortite si trasformino in un assalto delle scimmie al villaggio, i residenti hanno portato frutta, noccioline e altro cibo nella foresta delle scimmie di Sangeh per cercare di placare i primati.

«Abbiamo paura che le scimmie affamate diventino selvagge e feroci», ha detto Saskara Gustu Alit, un abitante del villaggio. Circa 600 dei macachi vivono nel santuario della foresta, dondolandosi dagli alti alberi di noce moscata e saltando intorno al famoso tempio di Pura Bukit Sari, e sono considerati sacri.

In tempi normali l'area protetta della giungla nel sud-est dell'isola indonesiana è popolare tra i residenti locali così come tra i visitatori internazionali. Le scimmie sono docili e possono essere facilmente indotte a sedersi su una spalla o in grembo per una o due noccioline. Normalmente, il turismo è la principale fonte di reddito per i 4 milioni di residenti di Bali, che hanno accolto più di 5 milioni di visitatori stranieri ogni anno finché non è arrivata la pandemia.

La Sangeh Monkey Forest raccoglieva in genere circa 6.000 visitatori al mese, ma quando la pandemia si è diffusa e i viaggi internazionali sono diminuiti drasticamente, quel numero è sceso a circa 500. Da luglio, quando l'Indonesia ha vietato a tutti i viaggiatori stranieri l'isola e ha chiuso il santuario anche ai residenti locali, non c'è più nessuno.

Non solo nessuno porta più cibo extra per le scimmie, ma il santuario ha perso gli incassi degli ingressi e sta esaurendo i soldi per acquistare cibo, ha detto il responsabile delle operazioni Made Mohon. Le donazioni degli abitanti del villaggio hanno aiutato, ma anche loro stanno risentendo della stretta economica e gradualmente donano sempre meno. «Questa pandemia prolungata va oltre le nostre aspettative», ha affermato Made Mohon, «Il cibo per le scimmie è diventato un problema».

I costi del cibo ammontano a circa 850.000 rupie (60 dollari) al giorno, ha spiegato Made Mohon: servono a pagare 200 chilogrammi di manioca, l'alimento base delle scimmie, e 10 chilogrammi di banane.

Il macaco è un onnivoro e può mangiare una varietà di animali e piante che si trovano nella giungla, ma quelli che vivono nella foresta delle scimmie di Sangeh, abituati agli umani, preferiscono altre cose. E non hanno paura di prendere in mano la situazione, ha detto Gustu Alit.

«Qualche giorno fa ho partecipato a una cerimonia tradizionale in un tempio vicino alla foresta di Sangeh», ha detto Gustu Alit. «Quando ho parcheggiato la mia auto e ho tirato fuori due sacchetti di plastica contenenti cibo e fiori come offerte, improvvisamente sono apparse due scimmie che hanno afferrato tutto e sono corse nella foresta molto velocemente».

Normalmente, le scimmie trascorrono tutto il giorno a interagire con i visitatori - rubando occhiali da sole e bottiglie d'acqua, tirando i vestiti, saltando sulle spalle - e Gustu Alit teorizza che più che avere fame, sono annoiate.

«Ecco perché ho invitato gli abitanti del villaggio a venire nella foresta per giocare con le scimmie e offrire loro cibo», ha detto. «Penso che abbiano bisogno di interagire con gli umani il più spesso possibile in modo che non si scatenino».