Trentaquattro anni, padre filippino e madre americana, due lauree e una carriera fulminante. Lindsay Bryan-Podvin è una terapista finanziaria, professione che sta prendendo sempre più piede negli Usa come in Uk e la cui esistenza si basa su un assunto fondamentale: le preoccupazioni che riguardano le nostre finanze possono assumere la forma di vere e proprie fobie che non solo ci rovinano la vita, ma che necessitano di trattamenti e professionalità specifici.

Il motivo è semplice, ed è confermato dalla ricerca scientifica: le decisioni che prendiamo quotidianamente sul denaro - su come spenderlo, risparmiarlo, investirlo - sono profondamente legate alle emozioni.

«La risposta emotiva al denaro, la paura che alcune persone hanno nel controllare l'estratto conto non è molto diversa dalla paura estrema per i ragni o per i clown», scrive Burchell. [...]

Indipendentemente dal tipo di cliente, la prima seduta è conoscitiva ovvero una lista di domande che riguardano le "prime volte" finanziarie: primo lavoro, prima carta di credito, primo prestito, prime tasse pagate. Ma anche domande relative alla famiglia, se in casa si parlava di soldi, se i genitori pensavano che fosse maleducato parlarne, se regalavano contanti o assegni, se hanno insegnato ai figli a risparmiare.

«La prima sessione è davvero una raccolta della storia. Incomincio ad avere un'idea di quali siano i primi ricordi di una persona con il denaro. Sappiamo che il nostro cervello ha la maggior parte del suo sviluppo durante l'infanzia, ed è lo stesso per quello che riguarda la nostra conoscenza sul denaro. [...]».

L'altro lavoro importante è quello sulla stigma: «[...] Quando abbiamo a che fare con l'ansia finanziaria, tendiamo a assumere due comportamenti estremi: perfezionismo o procrastinazione. Entrambi rendono la gestione del denaro difficile e scoraggiante e questo, a sua volta, contribuisce all'idea - sbagliata - che non siamo bravi a gestirlo».

Aperta nel 2018, la Mind Money Balance - l'agenzia diretta da Bryan-Podvin - all'inizio aveva come clienti molte donne. Oggi la maggioranza della clientela è costituita da coppie sposate o in relazioni stabili. [...] I soldi - dice ancora Bryan-Podvin - possono costituire un ulteriore elemento di intimità, a patto di sapere come parlarne. Non è un caso che negli Usa siano la seconda causa di divorzio.

Una delle cose più comuni che vedo è che le persone vogliono risolvere i loro problemi di soldi saltando subito a parlare della parte relativa al denaro. La cosa sembra logica, lo ammetto, ma il problema è che la maggior parte di noi ha un bagaglio emotivo o psicologico che ci impedisce di fare i passi necessari per cambiare il comportamento verso i nostri soldi. [...]