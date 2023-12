ANCHE SOTTO LE FESTE I "GRETINI" ROMPONO GLI ZEBEDEI - UNA BANDA DI "ECO-VANDALI" DEL COLLETTIVO AMBIENTALISTA "ULTIMA GENERAZIONE" SI È PIAZZATA IN MEZZO ALLA STRADA A VIA DEL CORSO, A DUE PASSI DA PALAZZO CHIGI, IN CENTRO A ROMA - I PISCHELLI, CON GILET ARANCIONE E MASCHERE CON LA FACCIA DI GIORGIA MELONI, AVEVANO CON SÉ DEI SECCHI DI LIQUIDO MARRONE CHE PROBABILMENTE VOLEVANO LANCIARE CONTRO QUALCHE PALAZZO - 16 LE PERSONE FERMATE - VIDEO

gretini a via del corso 1

(Adnkronos) - Blitz di Ultima generazione a Roma vicino al Parlamento. Un gruppo di 16 attivisti si sono concentrati in via Del Corso, in prossimità dell'incrocio con via del Parlamento, esponendo uno striscione con su scritto ''fondo riparazione''. Gli attivisti portavano inoltre due secchi uno pieni di una sostanza liquida di colore marrone e l'altro di materiale di risulta edile. Alcuni di loro indossavano maschere di cartone che riproducevano il volto della premier Giorgia Meloni.

gretini a via del corso 11

Grazie ai servizi predisposti vicino ai palazzi istituzionali e ad altri obiettivi sensibili dalla questura di Roma, intensificati ulteriormente in vista delle imminenti festività natalizie, sono stati immediatamente intercettati e bloccati dalla Polizia. Il gruppo, intento a scandire slogan, una volta intercettato, dopo aver invano tentato di proseguire il cammino in direzione di Piazza Chigi, si è poi in parte seduto sulla sede stradale continuando a scandire slogan. Equipaggi della questura hanno quindi provveduto, con il supporto di operatori del reparto mobile, al trasferimento degli attivisti al commissariato Trevi: saranno denunciati per manifestazione non preavvisata, blocco stradale, violenza privata aggravata e interruzione di pubblico servizio.

gretini a via del corso 12

Grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine il traffico su via Del Corso non si è mai interrotto. Tra i 16 fermati figurano numerosi attivisti già noti per la militanza nel movimento ambientalista e già destinatari della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con il divieto di ritorno nella città di Roma, per la cui violazione saranno ulteriormente denunciati alla competente autorità giudiziaria.

Nelle prime ore della mattina il personale della Digos ha inoltre intercettato altri quattro attivisti di Ultima Generazione lungo via Cristoforo Colombo che trasportavano secchi contenenti sostanza imbrattante. I quattro sono stati quindi accompagnati al commissariato Colombo, dove tre dei quattro fermati, già destinatari del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Roma, sono stati poi denunciati alla competente autorità giudiziaria.

gretini a via del corso 2 gretini a via del corso 3

gretini a via del corso 9 gretini a via del corso 13 gretini a via del corso 15 gretini a via del corso 8 gretini a via del corso 5 gretini a via del corso 14 gretini a via del corso 17 gretini a via del corso 4 gretini a via del corso 16 gretini a via del corso 6 gretini a via del corso 7 gretini a via del corso 10