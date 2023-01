ANCHE IL SUDAMERICA POTREBBE AVERE IL SUO "EURO" - BRASILE E ARGENTINA STAREBBERO CERCANDO DI CREARE UNA MONETA COMUNE SUDAMERICANA - I PRESIDENTI DELLE DUE NAZIONI, ALBERTO FERNANDEZ E LULA, HANNO ANNUNCIATO IN UN TESTO CONGIUNTO DI VOLER DISCUTERE LA PROPOSTA CON GLI ALTRI LEADER DEI PAESI SUDAMERICANI - L'IDEA DI UNA VALUTA COMUNE SAREBBE PIÙ ATTRAENTE PER L'ARGENTINA CHE PER IL BRASILE, VISTO CHE…

Articolo di “El Pais” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

alberto fernandez lula

Il presidente brasiliano parteciperà al vertice Celac, caratterizzato dall'attesa presenza di Nicolás Maduro, al suo primo viaggio in un Paese della regione in cinque anni. Brasile e Argentina stanno cercando di creare una moneta comune sudamericana – scrive il giornalista di El Pais. È l'obiettivo più ambizioso dell'alleanza strategica che sarà rilanciata dai presidenti dei due Paesi durante la visita di Luiz Inácio Lula da Silva a Buenos Aires questa settimana, la sua prima all'estero da quando è entrato in carica tre settimane fa.

pesos reais

Il presidente e il leader della sinistra brasiliana, atterrati nella capitale argentina domenica sera, incontreranno Alberto Fernández lunedì e il giorno seguente parteciperanno entrambi al vertice della Celac (la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici).

In ogni caso, entrambi dovranno dividere le luci della ribalta con il venezuelano Nicolás Maduro, atteso per il suo primo viaggio in un Paese latinoamericano dopo cinque anni. "Per quanto ne so, verrà", ha dichiarato la Presidente Fernández in un'intervista pubblicata domenica.

reais brasiliani 1

Fernández e Lula hanno annunciato, in un testo congiunto sul sito web della presidenza argentina, di aver deciso di "portare avanti le discussioni su una moneta comune sudamericana che possa essere utilizzata sia per i flussi finanziari che commerciali, riducendo i costi operativi e la nostra vulnerabilità esterna". Nel documento si chiede di "semplificare e modernizzare le regole e incoraggiare l'uso delle valute locali" come modo per superare le barriere al commercio.

pesos argentini 4

Il ministro dell'Economia argentino, Sergio Massa, ha confermato i colloqui, ma ha avvertito in dichiarazioni al Financial Times che si tratta del "primo passo di un lungo cammino". Sebbene si tratti di un'iniziativa bilaterale, sarà proposta ad altri Paesi sudamericani. Secondo il giornale britannico, si sta pensando di chiamarlo Sud.

reais brasiliani 5

Il bilaterale di Lula con Fernández sarà eminentemente politico piuttosto che commerciale. Inaugureranno insieme una riunione d'affari presso il Museo del Bicentenario, prima di partecipare a un evento sui diritti umani e di assistere a un concerto di fratellanza argentino-brasiliana presso il Centro culturale Kirchner in serata. Non è escluso che incontri separatamente la vicepresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner.

pesos argentini 3

Lula ritorna alla tradizione del primo viaggio del presidente brasiliano nella vicina Argentina. Nel suo caso, ciò si aggiunge allo stretto rapporto che intrattiene con il suo omologo Fernández. Il brasiliano sa bene che l'argentino è andato a trovarlo nel momento peggiore della sua vita, quando è stato imprigionato per una condanna poi annullata. Era il 2019, Fernández aspirava alla presidenza e Jair Bolsonaro era al potere da pochi mesi. L'ultradestra ha congelato le relazioni diplomatiche con Buenos Aires non appena il peronismo è tornato al potere con la sconfitta di Mauricio Macri; la sua prima visita ufficiale è stata nella Washington di Donald Trump.

reais brasiliani 4

Non è la prima volta che si discute della possibilità di una moneta comune, un'idea più attraente per l'Argentina - che non ha accesso al credito sui mercati internazionali, ha poche riserve nella Banca Centrale e un'inflazione annuale che sfiora il 95% - che per il Brasile. Nel 2019, la proposta di un "peso reale" era stata messa sul tavolo dagli allora presidenti Macri e Bolsonaro, ma non aveva avuto successo.

Il governo argentino spera che la buona intesa tra Lula e Fernández aiuti a superare la riluttanza del suo principale partner commerciale, dopo che il commercio bilaterale è aumentato di oltre il 20% nel 2022. Secondo il Ministero degli Esteri argentino, i leader dovrebbero anche firmare accordi sulla cooperazione in materia di sovranità energetica e integrazione finanziaria, difesa, salute, scienza, tecnologia, innovazione e cooperazione antartica.

pesos argentini 1

Il leader della sinistra brasiliana, a capo di un governo che comprende anche il centro-destra, è determinato a riportare il Brasile alla ribalta della diplomazia internazionale. Vuole che torni a esercitare la leadership nell'integrazione latinoamericana: promuovere il Mercosur, farsi sentire insieme al resto dei Paesi emergenti nei principali forum internazionali, partecipare attivamente alle organizzazioni multilaterali e difendere il negoziato come strumento prioritario di risoluzione dei conflitti.

Per questo motivo, tra le prime misure adottate da Lula nel suo terzo mandato c'è stato il rientro del Brasile nella Celac e il ripristino delle relazioni diplomatiche con il Venezuela di Nicolás Maduro, che erano state interrotte da Bolsonaro.

alberto fernandez lula

La partecipazione di Maduro al vertice Celac ha portato a un nuovo scontro tra il governo e l'opposizione in Argentina. L'ex presidente Macri ha definito vergognosa la visita del leader venezuelano e del suo omologo cubano, Miguel Díaz-Canel (il Nicaragua di Daniel Ortega non è atteso). L'ex ministro della Sicurezza Patricia Bullrich ha chiesto l'arresto di Maduro.

"La stragrande maggioranza degli argentini si vergogna che il nostro Paese sia associato ad altri dove ci sono persecuzioni, torture, narcoterrorismo, prigionieri politici ed elezioni fraudolente che si fanno beffe della democrazia", ha scritto Macri sui suoi social network. "Il multilateralismo implica un dibattito senza esclusioni e senza negare le differenze per migliorare i legami tra i popoli", ha risposto il ministro degli Esteri argentino, Santiago Cafiero.

pesos argentini

Il vertice Celac ha buone probabilità di diventare lo scenario per il ricongiungimento di Lula con Maduro, ma l'incontro non è stato confermato. Il governo brasiliano ha già inviato un team a Caracas con la missione di riaprire l'ambasciata, che inizialmente sarà guidata da un incaricato d'affari.

Con Lula viaggia la moglie Janja, sociologa che svolge un ruolo attivo al fianco del presidente. Nella sua prima intervista, ha dichiarato che Evita e Michelle Obama sono i modelli che vorrebbe seguire.