ANCHE I SUPER-FALCHI INGLESI SI FERMANO DAVANTI ALLA FORNITURA DI CACCIA ALL’UCRAINA – ZELENSKY HA AMMESSO CHE IL SUO TOUR EUROPEO SERVIVA A METTERE IN PIEDI UNA “COALIZIONE PER I JET DA GUERRA”. MA PERFINO RISHI SUNAK, CHE SI È SPINTO A INVIARE A KIEV I MISSILI DA CROCIERA A LUNGO RAGGIO, HA TENTENNATO: “NON È COSÌ SEMPLICE”. GLI AEREI DA COMBATTIMENTO SONO L’ULTIMA LINEA ROSSA PRIMA DELLA GUERRA MONDIALE… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Alessandra Rizzo per “La Stampa”

[…] Volodymyr Zelensky nella sua visita nel Regno Unito ha raccolto più di un benvenuto simbolico. Ha ottenuto da Rishi Sunak la promessa di un'ulteriore fornitura di centinaia di missili di difesa aerea e droni d'attacco a lungo raggio.

«Questo è un momento cruciale nella resistenza dell'Ucraina a una terribile guerra di aggressione che non ha scelto nè provocato», ha detto il premier britannico. «Gli ucraini hanno bisogno del sostegno costante della comunità internazionale per difendersi dalla raffica di attacchi incessanti e indiscriminati che rappresenta la loro realtà quotidiana da oltre un anno. Non possiamo deluderli». Ma Londra, pur affermandosi come uno tra gli alleati più generosi, ha escluso la fornitura di caccia da combattimento, limitandosi all'addestramento di piloti ucraini.

[…] Londra è emersa fin dall'inizio dell'invasione russa come un alleato fondamentale per Kiev. L'anno scorso ha contribuito con aiuti militari per il valore di oltre due miliardi e mezzo di euro. La settimana scorsa il governo britannico ha annunciato la prima fornitura di missili da crociera a lungo raggio, un punto di svolta negli aiuti a Kiev: i missili Storm Shadow, che hanno una portata di oltre 250 chilometri, possono essere usati per distruggere postazioni russe nel territorio ucraino.

Ieri Londra ha promesso «centinaia di missili di difesa aerea e ulteriori sistemi aerei senza pilota, tra cui centinaia di nuovi droni d'attacco a lungo raggio con una portata di oltre 200 chilometri». Nessun Paese occidentale si è spinto tanto avanti nel fornire armi in grado di ribaltare, almeno potenzialmente, la situazione sul campo di battaglia.

[…] la questione della fornitura di caccia appare la più complicata. Uno degli obiettivi del tour europeo di Zelensky era la creazione di una «coalizione per i jet da guerra», ma lui stesso ha ammesso che su questo fronte resta del lavoro da fare.

«Dobbiamo lavorarci ancora un po'», ha detto. Sunak ha frenato sulla possibilità di inviare caccia a Kiev, spiegando che «non è così semplice». Anche perché Kiev ha indicato di voler utilizzare gli F-16, di cui la Raf non dispone, avendo in dotazione i più sofisticati Typhoon e F-35.

Sunak ha promesso invece di iniziare ad addestrare i piloti ucraini a partire da quest'estate, con dei corsi di volo per fornire capacità applicabili a diverse tipologie di aereo. E Londra intende sostenere gli sforzi dell'Ucraina verso la creazione di una forza aerea. Zelensky si è detto comunque soddisfatto del tour europeo. […]

