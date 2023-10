ANCHE I TASSISTI OGNI TANTO FANNO COSE BUONE - UNA RAGAZZA DI 21 ANNI HA RACCONTATO SU TIKTOK DI COME UN AUTISTA DI TAXI L'HA SALVATA DA UNO STUPRO: "DUE RAGAZZI EXTRACOMUNITARI VESTITI MALISSIMO HANNO INIZIATO A PUNTARMI E INDICARMI. SONO RIMASTA PARALIZZATA, POI MI SONO MESSA IN MEZZO ALLA STRADA E HO FERMATO L'AUTO. MI URLAVANO COSE IN ARABO E... “- VIDEO

@itsnotmaggie_ Per favore non sottovalutate problema indifferentemente se siete ragazzi o ragazze. Ormai è diventato pericoloso anche attraversare la strada. Fate qualcosa per favore perché è impossibile vivere cosi. Milano è una città con prezzi folli e purtroppo ci sono molte persone che non possono permettersi di prendere sempre dei taxi. Molti ragazzi non hanno nemmeno la patente e i mezzi funzionano male dopo una certa ora. Molti penseranno che andare in giro in gruppi o di giorno sia piú sicuro, ma fidatevi che non cambia assolutamente la situazione. Spesso queste persone vanno in giro con coltelli o corpi contundenti con i quali minacciano le vittime ( è successo a sei miei amici di recente). Voi ragazzi state attenti per favore. Lancio un grido disperato alle autorità affinché facciano qualcosa per risolvere questa situazione che ormai è sfuggita di mano. @milanobelladadio ? suono originale - MEG

Una 21enne milanese ha pubblicato sul suo account TikTok un video visualizzato da 3,3 milioni di utenti, in cui racconta di un tentativo di stupro dal quale è stata salvata da un tassista a Milano. «Devo fare questo video perché qui la situazione sta sfuggendo di mano», racconta la ragazza visibilmente sconvolta.

[...] «Ho rischiato di essere stuprata o rapinata in centro a Milano. Stavo attraversando viale Bianca Maria, dietro San Babila, per andare a casa di una mia amica. Ero al semaforo quando ho visto due ragazzi extracomunitari vestiti malissimo, si vedeva che non erano brave persone, che hanno iniziato a puntarmi e indicarmi», spiega nel video. [...] Sul momento sono rimasta paralizzata, fortunatamente ho visto un taxi che stava venendo nella mia direzione.

Allora mi sono messa in mezzo alla strada a urlare per far fermare l'auto. I due ragazzi allora hanno iniziato a inseguirmi e a urlarmi cose in arabo. Fortunatamente il taxi è arrivato è si è messo fra me e loro e mi ha fatto salire. È stato il mio angelo: senza di lui mi avrebbero stuprata e derubata perché era quello il loro intento. Il tassista è stato gentilissimo, mi ha riportato a casa senza chiedermi nulla. Mi ha anche raccontato che la sera prima aveva salvato un'altra ragazza da una situazione simile alla mia in porta Venezia». [...]

