ANCHE LO ZIO SAM HA UN GROSSO PROBLEMA CON I MIGRANTI - IN UNA SOLA NOTTE, A NEW YORK SONO ARRIVATI 14 BUS CARICHI DI PERSONE CHE HANNO SUPERATO ILLEGALMENTE IL CONFINE DAL MESSICO - DALLA SCORSA PRIMAVERA, LA "GRANDE MELA" HA DOVURO ACCOGLIERE 150MILA PROFUGHI, MOLTI DEI QUALI HANNO TROVATO "RIFUGIO" TRA I MARCIAPIEDI O IN TENDONI ALLESTITI IN FRETTA E FURIA - IL SINDACO, IL DEMOCRATICO ERIC ADAMS, TUONA: "NON POSSIAMO PIÙ..."

Estratto dell'articolo di Luca Veronese per "Il Sole 24 Ore"

senzatetto new york

In una sola notte, subito dopo Natale, sono arrivati a New York quattordici bus carichi di migranti: dopo avere superato il confine tra Messico e Stati Uniti, sono stati spinti verso nord dalle autorità del Texas, come accade ormai da più di un anno e mezzo. Spauriti, buttati in mezzo alla strada, vestiti con magliette e calzoncini corti, del tutto impreparati al freddo di dicembre, i migranti sono stati accolti dalle organizzazioni umanitarie e dai responsabili dei servizi sociali.

senzatetto new york

E si sono uniti così agli altri 150mila profughi che sono arrivati a New York, a partire dalla primavera del 2022: in 70mila si sono fermati in città, stretti nei tanti rifugi di emergenza messi su in tutta fretta, dispersi a dormire sui marciapiedi, o rassegnati, assieme alle loro famiglie, alla vita dentro a tendoni enormi, in aree marginali, lontani chilometri da scuole e servizi.

senzatetto new york

«Non possiamo più permettere che autobus con persone che necessitano del nostro aiuto arrivino senza preavviso a qualsiasi ora del giorno e della notte», ha detto il sindaco di New York, Eric Adams, dopo avere firmato un ordine esecutivo che limita il trasporto dei migranti da parte degli autobus. «Per essere chiari, non si tratta di impedire alle persone di arrivare, ma di garantire la sicurezza dei migranti e assicurarsi che possano arrivare in modo coordinato e ordinato», ha spiegato Adams affiancato dai sindaci di Chicago, Brandon Johnson, e di Denver, Mike Johnston. [...]

senzatetto new york

I tre sindaci - tutti democratici - hanno incontrato a metà dicembre Joe Biden alla Casa Bianca e due giorni fa hanno nuovamente chiesto al governo federale di fare di più per risolvere i problemi legati ai flussi migratori: facilitando i permessi di lavoro, fornendo maggiori risorse e definendo un piano di ingresso coordinato e di distribuzione sul territorio nazionale dei richiedenti asilo. Johnston ha affermato che Denver ha accolto più di 35mila migranti e ne ospita 4mila, in una crisi che sta consumando quasi il 10% del bilancio della città. [...]

senzatetto new york