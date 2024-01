ANCORA GUAI PER MASSIMO SEGRE (E QUESTA VOLTA NON C’ENTRANO LE CORNA) – IL FINANZIERE TORINESE PROTAGONISTA DELLA SPUTTANESCION DELLA FIDANZATA, CRISTINA SEYMANDI, È A PROCESSO PER 3 MILIONI E MEZZO DI EURO DI IVA NON VERSATA. NEL MIRINO DEI MAGISTRATI C’È LA SOCIETÀ THESAN SAVIO SPA, DI CUI È STATO PRESIDENTE DA LUGLIO 2018 A MAGGIO 2020. SEGRE, A NOVEMBRE 2022, ERA STATO “SALVATO” DALL’AIUTO DI CRISTINA SEYMANDI, CHE AVEVA RILEVATO LA SOCIETÀ…

Ludovica Lopetti per www.lastampa.it

MASSIMO SEGRE

Nuova tegola giudiziaria per Massimo Segre, il finanziere torinese finito al centro della cronaca rosa per la rottura pubblica con la fidanzata, la manager Cristina Seymandi, accusata di infedeltà e scaricata davanti a decine di persone (e di smartphone) della «Torino bene» riunite in collina per festeggiare il compleanno di lei.

Dopo l'inchiesta che ha messo nel mirino la sua Directa Sim e il fascicolo per violazione della privacy legato al matrimonio saltato, tocca alla Thesan Savio spa finire sotto la lente dei magistrati.

Dell’azienda che produce accessori per serramenti, […] Segre è stato presidente del consiglio d’amministrazione da luglio 2018 a maggio 2020 e in quella veste a novembre scorso è finito a processo per 3 milioni e mezzo di Iva non versata. La spa nel luglio 2020 ha scongiurato il fallimento (nonostante un passivo da 100 milioni di euro circa) chiedendo il concordato preventivo e ha quasi finito di saldare i debiti con i creditori, compresa l’Agenzia delle Entrate, con cui ha già raggiunto un accordo transattivo.

All’appello mancavano 2 milioni di Iva e un altro milione e mezzo di ritenute d’acconto, riferibili ai periodi d’imposta 2018 e 2019. Per questo la Procura gli contesta due distinte ipotesi di reato: omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto e omesso versamento delle ritenute.

Sulla base di queste premesse che restano ipotesi d’accusa da provare in aula, Segre siede sul banco degli imputati.

[…] Il banchiere invece ha optato per il dibattimento, che inizierà il prossimo 18 aprile. […] Segre ha detto di aver preso accordi con l’Agenzia di riscossione per pagare quanto dovuto già nel 2019, prima di finire indagato, ma l’interlocuzione si sarebbe fermata al momento del concordato. Anche per questo i difensori hanno invocato la causa di non punibilità per estinzione integrale del debito.

Proprio dopo l’omologa della procedura concorsuale, a novembre 2022 è arrivato il provvidenziale aiuto di Cristina Seymandi (estranea alle contestazioni penali), che con la sua Hope srl ha rilevato la Savio Thesan beneficiando di un contributo pubblico da 2 milioni di euro erogato da Finpiemonte, la holding della Regione.

La stessa Seymandi, imprenditrice con la passione con la politica, con cui pochi mesi fa, dopo le turbolenze di quest’estate tra vendette, querele e recriminazioni incrociate, Segre ha firmato un accordo. Segretissimo. Con tanto di clausola di estrema riservatezza. Che significa che chi la viola, deve pagare. E pure tanto. Anche se i bene informati sostengono che il patto riguardi mobili, denaro e quote societarie. Ipotesi.

Professionista riservato, sino alla tanto discussa festa del 23 luglio 2023, il banchiere si è sempre tenuto lontano dal gossip, facendo parlare di sé solo attraverso le sue società, che macinano utili e successi: la Directa Sim, specializzata nel trading online, ha chiuso il bilancio 2022 «con l’utile netto più alto di tutti i tempi, superiore a 5,6 milioni», si legge sul sito. La stessa società è finita nel mirino di Bankitalia e resta al centro di un altro fascicolo, dove Segre è indagato per esercizio abusivo dell’attività finanziaria in veste di presidente. In sostanza, è l’ipotesi dei magistrati, la spa avrebbe intermediato crediti tra istituti senza averne l’autorizzazione e senza osservare gli obblighi previsti dalla legge.

