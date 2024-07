12 lug 2024 19:08

ANCORA NESSUN COLPEVOLE PER L’OMICIDIO DI SERENA MOLLICONE – LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO HA CONFERMATO L'ASSOLUZIONE DELLA FAMIGLIA MOTTOLA, NEL PROCESSO PER L'UCCISIONE DELLA RAGAZZA TROVATA MORTA IN UN BOSCHETTO AD ARCE, IN PROVINCIA DI FROSINONE, IL 1°GIUGNO DEL 2001 – L'ACCUSA AVEVA CHIESTO LA CONDANNA A 24 ANNI DEL MARESCIALLO FRANCO MOTTOLA, A 22 ANNI DI SUA MOGLIE ANNAMARIA, E A 21 ANNI DEL LORO FIGLIO MARCO – LA SORELLA DI SERENA MOLLICONE: “QUESTA NON È GIUSTIZIA”