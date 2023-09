ANCORA CON LA STORIELLA DELLA “WOODSTOCK CATTOLICA” – LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2023 A LISBONA È STATA SEGNATA DA UN INNOVATIVO USO DEI LINGUAGGI MULTIMEDIALI – FILIPPO DI GIACOMO: “I MEDIA INTERNAZIONALI HANNO CAPTATO LA NOVITÀ E REGISTRATO UNA GRANDE AUDIENCE DI PUBBLICO. UNICA ECCEZIONE L'ITALIA, DOVE LA GMG È STATA NARRATA A MO' DI ‘ZECCHINO D'ORO FRICCICARELLO’ GRAZIE ALL'IMPONENTE BUDGET CHE LA CHIESA ITALIANA DEDICA ALL'EVENTO. LA SCUSA DELLA CEI È STATA LA SOLITA…”

Estratto dell’articolo di Filippo Di Giacomo per “il venerdì di Repubblica”

gmg - giornata mondiale della gioventu 2023 a lisbona 1

Il 30 settembre, il vescovo portoghese Américo Manuel Alves Aguiar riceverà la berretta cardinalizia e un incarico a Roma. Potrebbe andare al dicastero per i Laici, la famiglia e la vita, ma si "sussurra" che, dopo il sinodo di ottobre, sarebbe destinato al dicastero per la Comunicazione.

Don Américo, che compirà 50 anni a dicembre, quando fu scelto nel 2019 come vescovo ausiliare di Lisbona ricevette l'incarico di organizzare la Gmg del 2023, celebrata a inizio agosto di quest'anno alla presenza di un milione e ottocentomila giovani cattolici di tutto il mondo.

Questa ultima edizione della "Woodstock cattolica" lascia nella memoria collettiva l'uso intelligente dei nuovi linguaggi utilizzati per far celebrare ai giovani i tre appuntamenti principali (Via crucis, veglia eucaristica e messa finale) […]

papa francesco alla giornata mondiale della gioventu lisbona +

I tre eventi hanno narrato i Misteri della fede con un intelligente ricorso a tutti i linguaggi multimediali, spaziando dal balletto al rock, al trap, al rap. I media lusofoni e internazionali hanno subito captato la novità e registrato una grande audience di pubblico.

Unica eccezione l'Italia, dove la Gmg è stata narrata a mo' di Zecchino d'oro friccicarello grazie all'imponente budget che la Chiesa italiana dedica all'evento. In realtà, la Cei anticipa la quota d'iscrizione (quest'anno era di 270 euro) che ogni ragazzo versa per partecipare, e ottiene lo sconto del 15-20% dagli organizzatori. La cifra ricavata (nel 2023 si sono iscritti 65.000 giovani) è stata impiegata per la solita narrazione frou-frou, che anche questa volta si è sovrapposta ad ogni novità comunicativa.

papa francesco e Americo Manuel Alves Aguiar

Di fronte all'imbarazzo dei media italiani nel riportare la solita melassa preconfezionata, la scusa della Cei è stata la solita: ci ignorano perché sono tutti nemici di Gesù e della Chiesa.

