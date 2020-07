ANCORA CON LA STRONZATA CHE LA PANDEMIA CI AVREBBE RESO MIGLIORI? GUARDATE QUESTO VIDEO E PROVATE A RIPETERLO: IN INDIA UN FOLLE HA PICCHIATO A SANGUE LA SUA COLLEGA CHE SI ERA PERMESSA DI RICORDARGLI DI INDOSSARE LA MASCHERINA IN UFFICIO – L’UOMO, PRIMA L’HA AFFERRATA PER I CAPELLI, E POI L’HA COLPITA CON UNA SPRANGA…

DAGONEWS

picchiata dal collega per la mascherina 2

Attacco choc in un ufficio a Dargamitta, in India, dove una donna è stata massacrata da un collega solo per avergli ricordato di indossare la mascherina.

picchiata dal collega per la mascherina 1

Checuri Usharani aveva visto Bhaskar Rao che non rispettava l’obbligo di mascherina e lo ha invitato a indossarla. Un invito che non è stato preso bene dall’uomo che, come impazzito, si è scagliato sulla collega: prima l’ha afferrata per i capelli e poi l’ha picchiata con una spranga.

L’avrebbe uccisa se alcuni colleghi non fossero intervenuti a bloccarlo. La donna ora è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Rao è stato arrestato.

picchiata dal collega per la mascherina 3 picchiata dal collega per la mascherina 4

picchiata dal collega per la mascherina 5