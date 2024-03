8 mar 2024 16:57

AND THE WINNER IS...TUTTI! – I CANDIDATI ALL’OSCAR NON TORNANO MAI A CASA A MANI VUOTE: ANCHE CHI NON SI AGGIUDICHERÀ L’AMBITA STATUETTA, SI POTRÀ CONSOLARE CON LA "GIFT BAG" DA 100MILA DOLLARI CHE CONTIENE UNA VACANZA IN UN RESORT DI LUSSO E SETTE GIORNI IN UN CENTRO OLISTICO – MA L’ANNO SCORSO GLI ORGANIZZATORI SI ERANO SUPERATI INSERENDO UNA LIPOSUZIONE DA 12MILA DOLLARI E…