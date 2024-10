7 ott 2024 13:20

AND THE WINNERS IS... - IL PREMIO PER LA MEDICINA VA AGLI AMERICANI VICTOR AMBROS E GARY RUVKUN "PER LA SCOPERTA DEL MICRORNA E DEL SUO RUOLO NELLA REGOLAZIONE GENICA POST-TRASCRIZIONALE" - GLI MRNA SONO PICCOLE MOLECOLE CHE HANNO APERTO UN NUOVO CAMPO NELLA REGOLAZIONE DEI GENI, RENDENDO POSSIBILI I VACCINI CONTRO IL COVID…