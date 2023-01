31 gen 2023 12:58

ANDIAMO FORTE CON "QUOTA CENTO" - IN ITALIA CI SONO QUASI 20MILA ULTRACENTENARI, IL DATO PIÙ ALTO DI SEMPRE - LA CRESCITA È DESTINATA A CONTINUARE ANCHE IN FUTURO E NEL 2032 IL NUMERO POTREBBE RADDOPPIARE - GLI ULTRACENTENARI SONO STATI TRA I MENO COLPITI DALLA PANDEMIA, PROBABILMENTE PERCHÉ CHI HA RAGGIUNTO IL SECOLO È "GENETICAMENTE SELEZIONATO", MA ANCHE PERCHE MOLTI ERANO IN "ISOLAMENTO DOMICILIARE" PRIMA DEI LOCKDOWN - PER GLI ESPERTI I SEGRETI PER LA LONGEVITÀ SONO…