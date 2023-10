ANDREA GIAMBRUNO, UNA CARRIERA APPENA COMINCIATA E’ GIA’ FINITA – IL “PROVOLONE AFFUMICATO” DI CASA MELONI SI AUTOSOSPENDE DALLA CONDUZIONE DI “DIARIO DEL GIORNO” MA MEDIASET ORA VALUTA TUTTI GLI EPISODI: IL SECONDO FUORI ONDA DIFFUSO DA “STRISCIA LA NOTIZIA”, CON I SUOI ESPLICITI RIFERIMENTI SESSUALI, HA ALLARMATO L'AZIENDA - TROPPI I COMMENTI IMBARAZZANTI RIVOLTI A UNA COLLEGA: “STIAMO CERCANDO UNA TERZA PARTECIPANTE, FACCIAMO LE THREESOME. ANCHE LE FOURSOME. ENTRERAI A FAR PARTE DEL NOSTRO GRUPPO DI LAVORO? C’È UN TEST ATTITUDINALE. SI SCOPA...”

Mollato da Giorgia Meloni, forse mollato anche da Mediaset. Dopo la fine del rapporto sentimentale, si potrebbe profilare anche la fine del rapporto professionale per Andrea Giambruno. Ma nulla è stato ancora deciso, diverse sono le opzioni sul tavolo. Di certo c’è un fatto: Giambruno, in accordo con la direzione di testata, ha deciso di auto-sospendersi per una settimana dalla conduzione di Diario del giorno su Rete4.

Mediaset sta valutando con attenzione i fatti. La verifica in corso sarebbe legata a possibili violazioni del codice etico aziendale a cui […] potrebbe seguire una lettera di contestazione e il coinvolgimento degli organi sindacali.

Certo la posizione dell’ex compagno «dal cuore gitano» (parole sue) della premier è vacillante. Soprattutto dopo il secondo fuorionda di Striscia la notizia. Se il primo poteva essere derubricato a qualche battuta fuori luogo, il secondo con i suoi espliciti riferimenti sessuali ha allarmato Mediaset. L’azienda è dispiaciuta per l’accaduto e anche per il danno di immagine, del resto i fatti sono incontrovertibili e stanno anche avendo un ricasco internazionale, perché la notizia ha fatto il giro del mondo.

Troppi commenti sessisti, inammissibili e imbarazzanti le frasi che inchiodano il giornalista mentre si rivolge a una collega: «Stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome. Anche le foursome. Entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro? C’è un test attitudinale. Si sco...».

Se la parabola finale è ancora da scrivere, la sua carriera come giornalista era cominciata nelle tv locali per poi approdare a Mediaset dove ha lavorato a diversi programmi dietro le quinte (Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia). Quindi il passaggio ai tg come conduttore, prima a Tgcom24, poi a Studio Aperto. I primi lampi di visibilità. Subito dopo l’elezione di Giorgia Meloni però aveva deciso di «auto-sospendersi» (corsi e ricorsi).

«Avevo lasciato la conduzione di Studio Aperto mentre il governo si insediava e potevo essere passibile di critiche» aveva dichiarato in un’intervista a Candida Morvillo proprio al Corriere . Poi una volta che «il governo ha preso l’abbrivio» è tornato in video. Promosso con un programma tutto suo (seppure con una conduzione a rotazione): Diario del giorno su Rete4 […]

Una volta finito al centro dell’attenzione, ha poi fatto di tutto per accendere ancora di più la luce su di lui, inanellando gaffe che — vista la sua posizione da «first gentleman» — si sono amplificate e sono diventate meme sui social: le frasi di stampo negazionista sul clima («il caldo in estate non è poi una grande notizia»); la risposta al ministro tedesco Lauterbach («stai nella Foresta Nera»); le considerazioni sugli stupri («se non ti ubriachi eviti che il lupo lo trovi»); l’uscita sbagliata sulla «transumanza» per parlare delle migrazioni. […]

