ANDREA RUGGIERI HA UN DIAVOLO PER CAPELLO – IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL ‘RIFORMISTA” A “LA ZANZARA” AMMETTE DI AVER FATTO UN TRAPIANTO DI CAPELLI: “ME LO DICEVA ANCHE BERLUSCONI MA MI SONO DECISO SOLO ADESSO. DOVEVO TOGLIERE DUE CISTI SEBACEE, MI VISITA UNA DOTTORESSA BELLISSIMA E MI PROPONE ANCHE DI RINFOLTIRE I CAPELLI” – POI RIFILA UNA STILETTATA ALLA SUA EX ANNA FALCHI: “NON MI INTERESSA PIÙ AVERE RAPPORTI CON LEI, CI SIAMO LASCIATI MALE, NON MI HA PERMESSO DI CONTINUARE A VEDERE LA FIGLIA CHE AMATO E FREQUENTATO PER DIECI ANNI. LA STORIA CON CRIPPA? E’ UN BRAVO RAGAZZO E LEI HA DIRITTO AD ESSERE FELICE…”

Da “La Zanzara – Radio 24”

andrea ruggieri con il turbante a la zanzara

Andrea Ruggeri si toglie il turbante a La Zanzara su Radio 24: “Ho fatto un trapianto di capelli. Me lo diceva anche Berlusconi ma mi sono deciso solo adesso. Sono stato a riposo quindici giorni niente attività fisica e sesso. Non diventerò un capellone, le donne le ho sempre avute non è quello il punto, l’ho fatto per divertimento.

Crippa? E’ un bravo ragazzo e lei ha diritto ad essere felice. Non mi interessa più avere rapporti con lei, ci siamo lasciati male, non mi ha permesso di continuare a vedere la figlia che amato e frequentato per dieci anni. E poi Anna ha più di 50 anni, arrivata l’ora per me di pensare a donne più giovani. Ha buttato i fatti miei sui giornali di gossip”

ANDREA CRIPPA - ANNA FALCHI - FOTO DIVA E DONNA

Il Direttore responsabile de Il Riformista ed ex deputato di Forza Italia, Andrea Ruggeri, è intervenuto a La Zanzara su Radio 24 parlando del suo nuovo look col turbante già mostrato in televisione: “Dovevo togliere due cisti sebacee, mi visita una dottoressa bellissima e mi dice di rimuoverle. Poi già che me li stava rimuovendo… mi ha proposto di rinfoltire i capelli. Sai chi mi spingeva a rinfoltire? Berlusconi. Per anni… quasi per forza. Mi prese anche appuntamento col suo medico”.

ANDREA RUGGIERI CON UN TURBANTE

“Ho fatto un mini-impianto - continua Ruggeri a La Zanzara - mi è costato poco sopra i cinquemila euro. Ma non sono andato in Turchia, da buon patriota. Non mi sono tappezzato la testa, quasi non si vedrà la differenza. Sarò meno pelato di prima, ma per quindici giorni sembro Sandokaz. E’ un intervento senza dolore, non si sente niente, ho delle piccole croste che cadranno da sole. Sesso? In questi giorni devi fare astinenza… credo per un problema di pressione e sudore. Non puoi fare sforzi finisci, ho anche smesso di giocare a tennis.

andrea ruggieri anna falchi

Andrea Ruggeri, storico ex di Anna Falchi ha commentato la sua nuova relazione con il leghista Andrea Crippa: “Evviva, la mia ex ha diritto ad essere felice. Non ho rapporti con lei e non mi interessa averli. Ci siamo lasciati male, io le ho rimproverato di aver buttato i fatti miei sui giornali di gossip, le ho rimproverato di aver interrotto il rapporto con sua figlia che le volevo bene come se fosse mia”

“Ho chiesto in tutti i modi di avere rapporti con Alyssa - conclude Ruggeri - ma mi è stato impedito. Avrete rapporti ancora? Dico di no, è arrivata l’ora per me di pensare a donne un po’ più giovani. Oggi anna è una signora di oltre 50 anni, una mamma, io la conobbi che ne aveva 37 di anni. Io ho bisogno di costruirmi una prospettiva mia. Le voglio un gran bene dell’anima, sono il suo primo fan e le auguro di essere felice. Andrea poi lo conosco è un bravo ragazzo”

IL BACIO TRA IL LEGHISTA ANDREA CRIPPA E ANNA FALCHI - FOTO DIVA E DONNA

E sul suo incontro con Aida Yespica a Miami: “Non ha venti anni, è una under 40. A Miami poi, sono uscito anche con delle trentenni”.

