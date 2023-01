Estratto dell’articolo di Giusi Fasano e Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”

Questa è la storia di un anello. Un bellissimo anello di platino sul quale è montato un diamante da 13,4 carati. Casa di produzione: Cartier, valore tre milioni e mezzo di euro. La sola donna che lo abbia mai indossato si chiama Violetta Caprotti ed è la prima figlia di Bernardo, lo scomparso patron di Esselunga.

[…] un giorno di fine gennaio del 2022 Violetta riceve una telefonata. L'anello, le dicono, non vale più tre milioni e mezzo ma una manciata di euro. Perché il preziosissimo diamante è stato sostituito da una pietra zircone. Fine del luccichìo. E inizio di un giallo che più giallo non si può. […] voleva cambiare la montatura a quell'anello […] il 3 gennaio […] si presentano un uomo e una donna inviati da Cartier. Verificano il numero di matricola sull'anello, prendono il pacchetto e lo consegnano a un corriere specializzato perché lo porti in negozio, in via Montenapoleone. Qui il diamante finisce nelle mani del responsabile del caveau blindato, il quale a sua volta lo porta all'analista di laboratorio che esamina tutte le gemme in entrata.

Colpo di scena: il diamante […] è «diventato […] uno zircone […] Chi, quando e come ha fatto la sostituzione? Un impiegato infedele della Maison di lusso? Il corriere? Uno degli analisti? O quello dato da Caprotti a Cartier era già una copia sostituita […]? Partono lettere e contro-lettere tra avvocati e notai, finché sia Cartier sia Caprotti denunciano la sostituzione in due separati esposti in Procura. […].

[…] Nel 2018 […] Violetta aveva subìto nella sua casa di Londra un furto molto particolare: Scotland Yard non aveva trovato impronte o scasso sulla cassaforte, dalla quale però incredibilmente i ladri avevano portato via altri due anelli (tra cui uno zaffiro di valore) ma non il super diamante. L'hanno lasciato lì per errore? O astutamente sostituito in quel frangente, e Caprotti non si è mai accorta?

Non lo lasciava mai incustodito, ripete. Salvo quando in pandemia andò in vacanza alle Bahamas e lo depositò in una delle super cassette di sicurezza di Harrod's, di cui aveva solo lei la chiave. Quell'anello, comunque, ha visto i laboratori di Cartier almeno un'altra volta. […] Violetta lo aveva già portato in laboratorio per allargarlo nel 2014 da 52 a 60 di misura, ma dopo il preventivo aveva deciso di rinunciare. Che lo abbia portato da qualcun altro e la truffa sia avvenuta da questo «qualcun altro»? Caprotti […] ribadisce di non averlo mai fatto modificare da alcuno. Eppure - ulteriore mistero - l'anello risulta davvero modificato nella larghezza: da 52 a 54 e mezzo. […]