ANGELA CELENTANO È VIVA ED È IN TURCHIA? LA GIP CHIEDE DI INDAGARE ANCORA – NEL CASO DELLA BAMBINA DI 3 ANNI, SPARITA VICINO A NAPOLI NEL 1996, LA GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI SI È RIFIUTATA DI CHIUDERE L'ULTIMO FILONE D'INCHIESTA, COME INVECE AVEVA CHIESTO LA PROCURA – UNA DONNA DICE DI AVER SAPUTO DA UN PRELATO CHE LA CELENTANO È STATA RAPITA E PORTATA SU UN ISOLOTTO TURCO. C'È ANCHE UNA FOTO DELLA “PRESUNTA” ANGELA, CHE OGGI AVREBBE 40 ANNI, E IL NOME DEL “FINTO” PADRE, CHE ANCORA NON È STATO INTERROGATO…