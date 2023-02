ANGELA MERKEL O ANGELA LANSBURY? – L’EX CANCELLIERA TEDESCA DIVENTA UNA DETECTIVE IN UN FILM PER LA TV TEDESCA: IL 21 MARZO LA TV PRIVATA RTL TRASMETTERÀ “MISS MERKEL – UN CASO CRIMINALE A UCKERMARK”. PROTAGONISTA, UN’IPOTETICA ANGELA MERKEL CHE, DOPO LA PENSIONE, È DIVENTATA UN’ACUTA INVESTIGATRICE SUL MODELLO DI MISS MARPLE

Estratto dell’articolo di www.tgcom24.mediaset.it

ANGELA MERKEL COME LA SIGNORA IN GIALLO - MEME

Angela Merkel diventa una detective in un film per la tv tedesca. Il prossimo 21 marzo la tv privata Rtl trasmetterà infatti "Miss Merkel - Un caso criminale a Uckermark", la cui protagonista è una ipotetica Angela Merkel che, dopo la pensione, è diventata un'acuta investigatrice sul modello di Miss Marple di Agatha Christie. A interpretare l'ex cancelliera è l'attrice tedesca 69enne Katharina Thalbach.

Il film tv si basa sulla serie di libri "Miss Merkel", dell'autore David Safier. Nella prima storia in tv, il personaggio ispirato all'ex cancelliera si stabilisce nel circondario di Uckermark, nel nord-est della Germania, per vivere con il marito e con un carlino chiamato Helmut. Presa dalla noia, però, la Merkel-detective inizierà a indagare su un misterioso omicidio.

MISS MERKEL E L'OMICIDIO NEL CASTELLO

[…] Una mossa che per molti può essere considerata azzardata, visto che si parla della donna politica più importante ed influente della storia tedesca. "Ne sono consapevole", ha detto in una intervista Safier: "Ma il libro è nato come un giallo, e ho cercato di costruirlo come tale chiedendomi: cosa farebbe qualcuno che per tanto tempo ha lavorato in politica se si trovasse improvvisamente da cento a zero, tra gente normale...". […]

angela merkel fotografata da herlinde koelbl nel 2008 angela merkel angela merkel e mikhail gorbaciov 3 angela merkel e mikhail gorbaciov.4 angela merkel e mikhail gorbaciov vladimir putin angela merkel i tremori di angela merkel durante la visita di zelensky nel 2019 putin con il suo labrador in un incontro ufficiale con angela merkel angela merkel nel 1991