14 gen 2024 12:20

ANGELI DEL FOCOLARE? NO, ERINNI DEL FEMMINISMO! - UNA COOPERATIVA DI PULIZIE DI RIMINI FINISCE NEL MIRINO PERCHE' "COLPEVOLE" DI AVER REALIZZATO, CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, UN CALENDARIO CON IMMAGINI DI DONNE VESTITE DA ANGELO E IMPEGNATE IN FACCENDE DOMESTICHE - LA VICESINDACA DI RIMINI, CHIARA BELLINI, ESONDA: “È SVILENTE PENSARE ANCORA ALLA DONNA IMPEGNATA IN MANSIONI DI PULIZIA DOMESTICA ” – LA REPLICA: “POLEMICA INUTILE E STERILE. LA MALIZIA È NEGLI OCCHI DI CHI GUARDA…”