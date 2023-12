20 dic 2023 12:40

ANGELO PARADISO, EX CALCIATORE ACCUSATO DI STALKING, ESTORSIONE E DIFFAMAZIONE DALL'EX COMPAGNA CLAUDIA CONTE, È STATO ASSOLTO PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE - DOPO CINQUE MESI AGLI ARRESTI DOMICILIARI IL TRIBUNALE DI ROMA LO HA PROSCIOLTO DA TUTTE LE ACCUSE MOSSE DELLA DONNA - LEI AVEVA RACCONTATO COME IL 46ENNE L'AVESSE CHIAMATA "ESCORT" DAVANTI AI GENITORI E CHE AVESSE APERTO DEI PROFILI SOCIAL PER INSULTARLA - CONTRO PARADISO ERA GIA' CADUTA L'ACCUSA DI REVENGE PORN