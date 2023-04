21 apr 2023 12:39

ANGLICANI SCIOLTI, VATICANO IN TILT - UN VESCOVO ANGLICANO DICE MESSA A SAN GIOVANNI IN LATERANO DI ROMA E POI SI SIEDE SULLO SCRANNO DEL PAPA! - IL GRUPPO ANGLICANO NON AVREBBE MAI POTUTO OTTENERE IL PERMESSO DI CELEBRARE AL LATERANO PERCHÉ LO VIETA IL DIRITTO CANONICO, VISTO CHE PER LA CHIESA CATTOLICA SI TRATTA DI SACERDOTI NON VALIDAMENTE ORDINATI - I VERTICI DELLA BASILICA: "L'INCRESCIOSO EPISODIO È STATO CAUSATO DA UN DIFETTO DI COMUNICAZIONE" - A FARE IL PASTICCIO SAREBBE STATO…