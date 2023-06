5 giu 2023 16:44

ANIMALI FANTASTICI E DOVE NON TROVARLI PIÙ - GLI SCIENZIATI HANNO SCOPERTO I RESTI DI UN ANTICO ED ENORME MARSUPIALE DAI PIEDI UMANI CHE UN TEMPO VIVEVA IN AUSTRALIA: L’AMBULATOR KEANEI NON ASSOMIGLIAVA PER NULLA A UN CANGURO, MA ERA PIÙ VICINO A UN RINOCERONTE, PESAVA 250 CHILI PER UN METRO E MEZZO DI ALTEZZA ALLA SPALLA MA, SOPRATTUTTO, ERA UN QUATTRO ZAMPE PLANTIGRADO, OVVERO RIUSCIVA A…