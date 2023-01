11 gen 2023 09:11

ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI: A ROMA, NATURALMENTE! DOPO IL TOPONE A PASSEGGIO SOTTO CASTEL SANT’ANGELO UN RODITORE GIGANTE (UNA NUTRIA) E’ STATA BECCATA IN PIAZZA CAVOUR. ANDAVA A VEDERE UN FILM AL CINEMA ADRIANO? NEL VIDEO SI VEDE CHE TIENE QUALCOSA IN BOCCA. D’ALTRONDE LA CAPITALE PULLULA DI CIBO STRARIPANTE DAI CASSONETTI PIENI DI IMMONDIZIA NON RACCOLTA…