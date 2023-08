ANIMALI PERICOLOSI E DOVE TROVARLI – UNA TARTARUGA-ALLIGATORE, IL CUI MORSO È PIÙ POTENTE DI QUELLO DI UN LEONE, È STATA CATTURATA IN UN PARCO A PIANEZZA (TORINO) – PESANTE 16 CHILOGRAMMI E LUNGA 60 CENTIMETRI, È UN ESEMPLARE DI “MACROCHELYS TEMMINCKII”, TESTUGGINE ORIGINARIA DELLE ZONE PALUDOSE DEL MISSISSIPPI – OLTRE A ESSERE UNA MINACCIA PER L'ESSERE UMANO, LA SUA DIFFUSIONE IN ITALIA È UN PROBLEMA PER LE SPECIE ANIMALI AUTOCTONE…

Una tartaruga alligatore è stata ritrovata in un parco a Torino. Il suo morso è più potente di quello di un leone o di uno squalo bianco […]

La Macrochelys temminckii (il nome scientifico) è originaria delle zone paludose del bacino del Mississippi, negli Stati Uniti del Sud. Può raggiungere i 100 kg di peso e il metro e mezzo di lunghezza. Oltre all’abitudine di vivere in ambiente fluviale, è accomunato all’alligatore per il possente morso, in grado di tranciare di netto le dita delle persone.

Il rettile catturato in Italia dai Carabinieri CITES del Comando di Torino per la Tutela della biodiversità e dei parchi è stato trovato nel Comune di Pianezza, nella città metropolitana del capoluogo piemontese, in un parco frequentato da bambini nei pressi del torrente Rio Fellone.

È stato poi consegnato ai veterinari del Centro Animali Non Convenzionali, con sede a Grugliasco, che lo hanno visitato e lo hanno trovato in salute.

La testuggine alligatore è lunga 60 centimetri e pesa circa 15,7 kg. Ora è stata inserita all’interno di uno speciale recinto per animali pericolosi, presente nell’oasi del CANC, in attesa di essere trasferita in un bioparco attrezzato.

La detenzione e il commercio di tartarughe non autoctone sono vietati dalla legge sugli animali esotici del 1992. Come hanno speigato i carabinieri del CITES “l’esemplare rientra nelle specie selvatiche che costituiscono un pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”.

La testuggine alligatore può causare molti danni all’ambiente, visto che la proliferazione di animali alloctoni può far estinguere le specie locali, occupandone la nicchia biologica, come è avvenuto nel Po con il pesce siluro.

E’ anche un problema per l’essere umano, visto che il suo morso è pari a 1.000 psi (libbre forza per pollice). Basti pensare che quello della tigre e della iena maculata arrivano a circa 1.100 psi e quello dei grizzly a 1.160 psi. […]

