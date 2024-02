21 feb 2024 19:46

GLI ANIMALISTI AZZANNANO PURE LA CHIESA CATTOLICA! – UN’ANTICA MESSA PER CHIEDERE LA PROTEZIONE DALLE CALAMITÀ NATURALE E DAI LUPI HA SCATENATO UNA VALANGA DI POLEMICHE IN VAL STRONA, IN PIEMONTE: A DAR FIATO ALLA BOCCA SONO STATI GLI ANIMALISTI CHE HANNO BOLLATO IL RITO TRADIZIONALE RISALENTE AL 1762 COME "UNA IDIOZIA PERICOLOSA CHE INNEGGIA ALL’UCCISIONE DEI LUPI E MANDA CONTRO DI LORO UN ANATEMA" – MA SI TRATTEREBBE SOLO DI UN RITO PER LA PROTEZIONE DEL GREGGE E DEI PASTORI CHE…