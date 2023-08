ANNA NETREBKO VA ALLA GUERRA – LA CANTANTE LIRICA HA FATTO CAUSA AL TEATRO “METROPOLITAN OPERA” DI NEW YORK, CHE HA CANCELLATO LE SUE ESIBIZIONI DOPO L’INVASIONE RUSSA DELL’UCRAINA: LA SOPRANO HA CHIESTO 360MILA DOLLARI DI RISARCIMENTO – IL RIFIUTO DI SALIRE ALLA SCALA DOPO L’ULTIMATUM A GERGIEV E LA CONDANNA TARDIVA DI PUTIN, DI CUI NEL 2012 DICEVA DI VOLER DIVENTARE AMANTE PER LA SUA “FORTE ENERGIA MASCHILE”

anna netrebko turandot

LA DIVA DELLA LIRICA ANNA NETREBKO, UNA RUSSA PIÙ PUTINIANA DI GERGIEV - NEL 2012 ESPRESSE IL DESIDERIO DI ESSERE L'AMANTE DI PUTIN PER LA SUA "FORTE ENERGIA MASCHILE". DOPO L'ANNESSIONE DELLA CRIMEA NEL 2014, DONÒ UNA SOMMA DI DENARO AL TEATRO DELL'OPERA DI DONETSK, GESTITO DA UN LEADER SEPARATISTA FILO-RUSSO - IN UNA STORIA SU INSTAGRAM, POI CANCELLATA, NETREBKO HA TUONATO: "È PARTICOLARMENTE SPREGEVOLE DA PARTE DI PERSONE CHE VIVONO IN OCCIDENTE, COMODAMENTE SEDUTE A CASA, FINGERE DI ESSERE CORAGGIOSE E PRETENDONO DI “COMBATTERE” METTENDO GLI ARTISTI NEI GUAI. QUESTA È SOLO IPOCRISIA. QUESTE PERSONE SONO SOLO DELLE MERDE UMANE”

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/scala-citofonare-putin-ndash-avvisate-beppe-sala-che-marzo-301325.htm

Anna Netrebko Putin

SOPRANO RUSSA NETREBKO FA CAUSA AL MET DI NEW YORK: "DIFFAMATA E DANNEGGIATA"

Estratto dell’articolo di www.tgcom24.mediaset.it

Diffamazione, violazione del contratto e danni morali. Con queste accuse, la cantante lirica Anna Netrebko ha fatto causa al Metropolitan Opera di New York, dove le sue esibizioni erano state cancellate dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. La cantante russa, naturalizzata austriaca, ha citato il teatro in giudizio chiedendo 360 mila dollari di danni.

Anna Netrebko Putin

[…] A dare la notizia è l'emittente britannica Bbc. Anna Netrebko era stata criticata per le sue posizioni a favore del presidente russo, Vladimir Putin. La soprano, […] nei primi giorni della guerra in Ucraina è divenuta ancora più nota per avere rifiutato di esibirsi alla Scala dopo che era stato dato un out-out dato al suo mentore, il maestro Valery Gergiev.

netrebko gergiev

Le sue dichiarazioni le sono costate polemiche e cancellazioni, oltre alla rottura della collaborazione con il Met di New York, dove si esibiva da vent'anni. Secondo quanto riporta la Bbc, "su pressione del Metropolitan" la soprano aveva poi condannato l'invasione russa dell'Ucraina.

[…] Nella denuncia […] Anna Nebrebko, oltre a contestare i reati di diffamazione e violazione del contratto, ha dichiarato di avere subito un grave danno emotivo dalla decisione di allontanarla presa dal teatro statunitense. Infatti, a suo parere, così facendo è stato "danneggiato il rapporto" della cantante con il suo pubblico. La direzione del teatro ha replicato definendo "infondate" le accuse contenute nella denuncia.

Anna Netrebko Putin

Anna Netrebko Oleg Tsaryov Anna Netrebko Putin Putin Gergiev Netrebko NETREBKO 18 ANNA NETREBKO NON VA ALLA SCALA IL POST DI ANNA NETREBKO ANNA NETREBKO NETREBKO IN EGITTO netrebko blackface